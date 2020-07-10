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Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'de üç kızına çocukluklarından itibaren cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan S.D.'nin yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak. İlk duruşma öncesi Kadın Platformu, dayanışma çağrısında bulundu.

İddiaya göre S.D. (55),yaşları şu anda 28 ve 34 arasında olan üç kızına çocukluklarından itibaren cinsel istismarda bulundu. Üç kız kardeş,, babalarından şikâyetçi oldu. S.D. hakkında Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 14 Temmuz'da görülecek ilk duruşma öncesinde Mersin Kadın Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.

'İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMNASIN'

Platform adına konuşan Canan Yüce, Türkiye'deki cinsel suçların yüzde 46'sının çocuklara karşı islendiğini vurguladı. Çocuğun cinsel istismarında Türkiye'nin dünya listesinde 3'üncü sırada olduğunu öne sürdü. Cinsel istismar davalarında soruşturmanın titizlikle ve etkin biçimde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Yüce, "Dava süreçlerinde faillere ceza indirimleri, iyi hal indirimleri gibi indirimler uygulanmamalıdır. Bu gibi uygulamalar bundan sonra işlenecek cinsel suçların failleriyle işbirliği yapmak demektir" ifadelerini kullandı. Yüce, 14 Temmuz'da saat 14.00'de görülecek dava için dayanışma amacıyla kadınları adliyeye çağırdı.

ANNE: ADALET YERİNİ BULSUN

Görüntüsünün ve fotoğrafının çekilmesini istemeyen anne S.A ise en büyük isteklerinin adaletin yerini bulması olduğunu dile getirerek, "Bugün bize olan yarın başkasına olabilir, adalet yanımızda olsun" dedi. Aydın'da yaşayan S.D.'nin kendisini arayarak davadan vazgeçmesini istediğini öne süren anne S.A. şunları söyledi:

"Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Korkutarak bizi bastırmaya çalışıyor. Sesimizi çıkaramadık ama şu anda korkmuyorum. Bir canımız var o da Allah'a emanet. Gerekirse canımızı veririz. Daha önceleri bizim yanımızda olan yakınları için maddi gücünü kullanarak yanına çekti. Oğlum yakınları ile görüşmek için yanına gittiğinde darp edildi. Büyük oğlum 30 yaşında, küçüğü 28 yaşında. Oğluma silah sıkmışlar. Hala çocuğumda izleri var. Suçlu cezasını çeksin. Bugün bize oldu yarın başkasına olmasın. Benim yavrularımın başı belaya girmesin. Çocuklarım ne çocukluğunu ne gençliğini yaşayabildi. Bu saatten sonra çocuklarım ve torunlarımın acı çekmesini istemiyorum."

Öz babaları tarafından istismara uğradıklarını öne süren ve evli olan H.G. ve S.D. ile bekâr olan S.D ise geçtiğimiz şubat ayında Mersin Kadın Platformu'nun konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısına katılmışlardı.