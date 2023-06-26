İstinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde istinat duvarından alt yola düşün otomobilin sürücüsü Çağlar Aydın (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Koyunbaba Mahallesi Gümsan 2 Sitesi'nde meydana geldi. Türkbükü'nde restoran işleten Çağlar Aydın, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü. Gürültüye koşan çevrede oturanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan sürücüsü Aydın, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aydın, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla, ilgili soruşturma başlattı.