Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (İstinaf) 25 Aralık darbeye teşebbüs dosyasını onandı. Usulsüz dinleme yapan polis amirleri ve memurlarının cezaları onandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, istinaf mahkemesi, davanın sanıkları arasında bulunun eski FETÖ’cü polis amirleri, mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı ile Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'in "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aldıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Bu isimlerin tutukluluk hallerinin devamına da karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ’nün çok sayıda iş adamını hedef alan 25 Aralık 2013 darbe teşebbüsüne konu alan dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 24 Aralık 2018’de karara bağlanmıştı. Mahkeme heyeti eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı ile Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt, İbrahim Şener, Mehmet Fatih Yiğit ve Mehmet Akif Üner'in "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyasının tefrik edilmesine karar veren heyet, bazı sanıkları da "silahlı terör örgütüne üye olma", "özel hayatın gizliliği" ve "usulsüz dinlenme suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırmıştı