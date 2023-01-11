9 dörtlük ve 1 beşlikten meydana gelen ve genel bilinenin aksine hece ölçüsü ile değil aruz ölçüsüyle yazılmış olan İstiklal Marşı 10 kıta ve 41 beyittenoluşmaktadır. Peki, İstiklal Marşı’nın şiir incelemesi nasıldır? İşte, tüm detaylar…

İstiklal Marşı Hangi Aruz Kalıbı İle Yazılmıştır?

İstiklal Marşı’nın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy pek çok şiirinde olduğu gibi, İstiklal Marşı’nda da aruz ölçüsünün en çok başvurulan kalıplarından birisi olan ve 15 heceden oluşan "feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün" kalıbını kullanmıştır. Aruz ölçüsü; mısralardaki hece sayısının eşitliği yerine, ses değerlerinin eşitliğini önceleyen bir ölçü olduğu için bu kalıpta mısra sonundaki “feilün” yerine “fa’lün” de kullanılabilmekte ve hece sayısı 14’e düşebilmektedir.

İstiklal Marşı’nın Şiir İncelemesi

1.Kıta

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Korkma diyerek hem millete hem de orduya seslenen şair; vatanda tek bir aile bile kalmayana kadar bu bağımsızlık mücadelesinin sürecinden ve bayrağın göklerde dalgalanacağından bahsetmektedir.

2.Kıta

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal!

Şair burada bayrağı bir sevgiliye benzeterek ondan zor şartlar altında kaşlarını çatmamasını istemektedir ve bağımsızlığın Türk milletinin hakkı olduğundan bahsetmektedir.

Kıta

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Türk milletinin tarih boyu bağımsız yaşadığından bahseden şair; bu bağımsızlık arzusunu hiçbir şeyin dindiremeyeceğinden bahseder.

4.Kıta

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?