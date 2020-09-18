İHA

Son dönemde koronavirüs vakalarında artış olmasına ve yapılan tüm uyarılara rağmen akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti.

İHA'nın haberine göre, caddede çoğu vatandaşın maske kuralına uymadığı görülürken sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların ise maskeyi çenesinin altında taşıdığı görüldü.

Polis ekiplerinin sık sık devriye atıp uyarmasına rağmen vatandaşların umursamaz halleri göze çarptı. Korona virüslü hasta sayısında artış olmasına rağmen akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde kimse kurallara uymadı.

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