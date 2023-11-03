Mütalaada, ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastıyla hareket eden sanıklar Pedran V., Azranur V, Taha A., Zehra Ö. Kadir D., Musa A. ve Mehmet T.´nin "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, sanık Serhat G.´nin ise azmettirici olduğu gerekçesiyle aynı suçtan 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Diğer sanıkların olay anında orada bulunmadıkları ve suçu işlediklerine dair delil bulunmadığından beraatları talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmada bulunarak müvekkillerinin beraatlarını talep etti.