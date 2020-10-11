İHA

Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli oluştu. Yeni Tip Korona virüsle mücadele kapsamında, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen bugün birçok vatandaş Taksim ve istiklal Caddesi’ne akın etti.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağış ve fırtınanın yerini sıcak havaya bırakmasının da etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesi’ni hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı sokakta adeta insan seli oluştu.