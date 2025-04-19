İstiklal Caddesi'nde kapatıldığı yönünde polis anonsları yapıldı
İstanbul Valiliği, CHP'nin Gazze'de yaşanan soykırıma karşı bu akşam saat 19.00'da İstiklal Caddesi'nde yapacağı yürüyüş nedeniyle bazı metro ve füniküler istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. Bu çerçevede İstiklal Caddesi'nin kapatıldığı yönünde polis anonsları yapıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında saat 19.00'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığına eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını bildirdi.
Bugün ise Taksim ve eylem güzergahının metroyla ulaşıma kapatılması kararı verildi.
Metro İstanbul'dan karara ilişkin sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİS ANONSLARI
Aynı çerçevede CHP’nin 19.00'daki yürüyüşü öncesi, polis tarafından İstiklal Caddesi'nin kapandığı yönünde anons yapıldı.
POLİS TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜYÜŞE İZİN VERMİYOR
Öte yandan CHP'nin "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için" Tünel’den Taksim’e yürüyüşüne polis tarafından izin verilmediği belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...