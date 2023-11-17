İstiare Nedir? Söz Sanatı Eğretileme - Kapalı ve Açık İstiare Ne Demek ve Örnekleri Neler?

İstiare Nedir? Söz Sanatı Eğretileme - Kapalı ve Açık İstiare Ne Demek ve Örnekleri Neler?

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Türk edebiyatında başvurulan söz sanatları; anlama dayalı söz sanatları, mecaza dayalı söz sanatları, düşünceye dayalı söz sanatları ve söze dayalı söz sanatları olmak üzere 4 ana gruba ayrılmaktadır. Mecaza dayalı söz sanatlarından biri olan eğretileme ne demek? İşte, istiare ne demek sorusuna dair tüm detaylar...

İstiare Nedir?

Bir ya da birden fazla sözcüğün metin içinde gerçek anlamı dışında kullanılmasıyla karşımıza gelen istiare; iki varlık arasında var olan benzerlik ilişkisinden faydalanarak, bir kelimenin başka bir kelime yerine kullanılmasıyla yapılmaktadır. Teşbih unsurlarından ikisi olan benzeyen ve kendisine benzetilenden yalnızca birinin kullanılması ile yapılan istiare sanatının diğer adı ise eğretileme sanatıdır.

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Özellikle Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan bir söz sanatı olan istiare kendi içinde de açık, kapalı ve yaygın istiare olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir metin içinde yapılan benzetme, yalnızca kendisine benzetilen öğesi kullanılarak yapılıyorsa buna açık istiare; benzetme öğelerinden yalnızca benzeyen öğesi kullanılıyorsa bu söz sanatına ise kapalı istiare adı verilmektedir. Yaygın benzetmede ise benzeye ile kendisine benzetilen kavramlar arasında birden fazla benzetme yönü olmaktadır. Bu söz sanatının bir diğer ismi ise temsili istiaredir.

Bir metinde istiare sanatından yararlanılıp yararlanılmadığını anlamak için ise şu üç temel hususun varlığına dikkat etmek gerekmektedir.

Bir metinde istiare amacıyla kullanılan sözcük ya da kavramın muhakkak gerçek anlamı dışında kullanılması gerekmektedir.

Metinde istiare sanatını meydana getiren kelime ya da kavramın, gerçek anlamıyla kullanılmasını engelleyen ipuçları bulunmalıdır.

İstiare sanatını var olabilmesi için iki sözcük arasında güçlü ya da zayıf fark etmeksizin bir benzetme gayesi olmalıdır.

İstiare Ne Demek?

Bir önceki ara başlığımızda tüm detayları ile tanımını yaptığımız istiare sanatının örneklerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Örnek 1:

Dünyaya geldiğim anda,

Yürüdüm aynı zamanda.

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İki kapılı bir handa,

Gidiyorum gündüz gece.

Aşık Veysel’in Uzun İnce Bir Yoldayım adlı eserinden alınan bu pasajda; iki kapılı bir handa cümlesi ile istiare sanatına başvurulmuştur. Şair burada altı çizili kavram ile dünyayı kastetmektedir.

Örnek 2:

Bin gemle bağlanan yağız at şaha kalkıyor,

Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor…

Son macerayı dinlememiş varsa anlatın:

Zapt etmek isteyenler o mağrur, asil atın

Beyhudedir her uzvuna bir halka bulsa da

Boştur köpüklü ağzına gemler vurulsa da…

Coştukça böyle sel gibi bağrında hisleri

Bir gün başında kalmayacaktır seyisleri.

Son şanlı macerasını tarihe anlatın:

Zincir İçinde bağlı duran kahraman atın

Gittikçe, yükselen başı Allah’a kalkıyor,

Asrın baş eğdi sandığı at şaha kalkıyor.

Faruk Nafiz Çamlıbel’e ait olan At şiirinde şair, Türk milleti yerine at sözcüğünü kullanarak istiare sanatına başvurmuştur.

Açık İstiare Nedir?

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İstiare söz sanatının bir türü olan açık istiare; benzetme öğelerinden bir tanesi olan kendisine benzetilen varlık söylenmez; yalnızca benzeyen varlık dile getirilir.

Örnek:

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

Yukarıdaki şiirde kullanılan ne güneşler batıyor benzetmesi ile açık istiareden faydalanılmıştır.

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