İstenmeyen tüylerin kökünü kazıyor! Hem acısız hem masrafsız!

Tüylerinden kökünden kurtulmak isteyen kadınlar çözüm için epilasyon, ağda, lazer, jilet gibi yöntemler deniyor. Bu yöntemlerin birçoğu kalıcı olsa da jilet ve ağda gibi yöntemler anlık kurtarıcı oluyor. Maddi olarak epilasyonu ya da lazeri tercih edemeyen kişiler doğal yollara başvuruyor. Hem acısız hem de maddi olarak yormayacak kürü haberimizin devamında bulabilirsiniz.