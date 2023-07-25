İstenmeyen tüylerin kökünü kazıyor! Hem acısız hem masrafsız!
Birçok kişinin rahatsız olduğu vücutta bulunan istenmeyen tüylerden kurtulmak evde mümkün mü? Lazere, ağdaya, tüy dökücü kremlere tonla para harcayan fakat istediği verimi alamayan kişiler çözümü doğal yollarda arıyor. İşte evinizde rahatça hazırlayabileceğiniz etkili kür...
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Tüylerinden kökünden kurtulmak isteyen kadınlar çözüm için epilasyon, ağda, lazer, jilet gibi yöntemler deniyor. Bu yöntemlerin birçoğu kalıcı olsa da jilet ve ağda gibi yöntemler anlık kurtarıcı oluyor. Maddi olarak epilasyonu ya da lazeri tercih edemeyen kişiler doğal yollara başvuruyor. Hem acısız hem de maddi olarak yormayacak kürü haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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ÇENEDE TÜY NEDEN ÇIKAR?
Çene bölgesinde kıl çıkmasının sebebi olarak şu maddeler sıralanabilir;
Genetik faktörler: Tüylenme genetik olarakta kendini gösterebilir. Çok tüylü olan bir aile yapısından geliyorsanız, bu sorun ile karşılaşabilirsiniz.
Hormonel bozukluklar: Erkek hormonu olan testosteronun vücutta fazla olması çene kıllarının artmasına sebep olabilir.
Yaş: Kadınların yaşı ilerledikçe ve özellikle menapoz dönemine girilince kadınlık hormonunun daha az salgılanması sonucu tüylenme sorunu artış gösterebilir.
Polikistik over sendromu: Üreme sağlığı ve hormonları etkileyen bu hastalık, çene kıllarının artmasına sebebiyet verebilir.
**Kendinizde anormal derecede artan tüy problemini fark ediyorsanız doktorunuza başvurmanızı öneririz.**
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YÜZDE TÜY NEDEN ÇIKAR?
Son yıllarda artan yüz tüylerin sebebi olarak beslenmeden tutun hormonlar ve ya kadınsal hastalıklar gibi birçok faktör boy gösteriyor. Yüz tüylerinin artmasına neden olan birden fazla etken bulunabiliyor. İşte onlardan bazıları;
Kullanılan ilaçlar,
Fazla jilet kullanımı,
Genetik,
Etnik köken,
Yanlış kıl alımı gibi sebeplerde yüz tüylerini arttırabilir.
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BEYAZ TÜY NEDEN ÇIKAR?
Renkleri olmadığı için zor seçilebilen beyaz tüyler hormonal ya da genetik faktörler sebebiyle boy gösterebilir. Endişe verici olmayan beyaz tüylerden kurtulmak için cımbızdan yardım alabilirsiniz.
*Vücudunuzda beyaz tüylerin anormal bir artışını fark ediyorsanız uzmanına danışmanızı öneririz.
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TÜYLERİ YOK EDECEK KÜR
Malzemeler:
Ceviz kabuğu,
1 su bardağı su,
Gazlı bez
Hazırlanışı:
Ceviz kabuğunu (bir avuç yeterli olur) metal kap içine alıp yıkayın.
Ardından küllerinin üzerine bir su bardağı su ekleyin ve 12 saat dinlendirin.
Bekleme süresinden sonra gazlı beze külü emdirin ve tüylü bölgeye yapıştırın. Yarım saat sonra durulayın. Bu yöntemi birkaç kez kullanın. Tüylerinizin yok olduğunu göreceksiniz.