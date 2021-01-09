Ticaret Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan İletim Yönetim Sistemi, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek. Onayları kontrol edip reddetme hakkını kullanabilecek. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 8 Ocak'tan itibaren 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.
Sistem ile onaysız iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.
İSTENMEYEN MESAJLAR NASIL İPTAL EDİLİR?
SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz.
İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?
İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.
İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NASIL KULLANILIR?
İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor.
İLETİ YÖNETİM MERKEZİNDEN SMS İPTALİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.
Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz.
Daha sonra, size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.
E- DEVLET İLE İSTENMEYEN SMS İPTALİ NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratmak.
E-DEVLET SMS İPTALİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Daha sonra "Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metni`ni okuyup onaylamanız gerekiyor.
e-Devlet üzerinden tek tek onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.
150 bin adedin üstünde ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların sisteme verilerini yüklemesi için farklı süreler belirlendi.
Belirlenen sürelerde vatandaşın ret hakkını kullanmaması halinde, sisteme aktarılan veriler onaylı sayılacak.
Vatandaşlar istedikleri zaman ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.
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