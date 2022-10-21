İstenmeyen anıları silmek mümkün mü?

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İngiltere'deki York Üniversitesi'nden araştırmacılar, istenmeyen anıları uyurken silmenin mümkün olup olmadığını araştırdı.

Daha önce yapılan araştırmalarda uyku esnasında bazı sesleri dinletmenin belirli anıları güçlendirmeye yardımcı olabileceği tespit edilmişti. Bu kez aynı stratejinin unutmaya yardımcı olabileceği keşfedildi.

GEÇMİŞTEKİ KÖTÜ ANILAR GERİDE BIRAKILABİLİR

Katılımcılara elektronik ortamda bazı fotoğraflar gösterilerek, fotoğraflarla ilgili farklı sesler dinletildi. Derin uyku anında katılımcılara fotoğrafların iki farklı sesinden biri dinletildi. Uykuda dinletilen seslerden birinin diğer sese oranla fotoğrafı unutmaya yardımcı olduğu tespit edildi.

Araştırmanın sonuçları Learning & Memory dergisinde yayımlandı. Uykuda ilişkili sesler dinleterek seçici unutmanın teşvik edilebileceği sonucuna varıldı. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz yeterli araştırma ve bulgu olmadığı belirtiliyor. Yine de çalışmanın travmatik anıları zayıflatabilecek yeni tekniklerin önünü açtığına inanılıyor. Böylece geçmişteki kötü anıları geride bırakmanın basit bir yolu olabilir.