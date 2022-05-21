İstediği herkese benzeyebiliyor... İşte sırrı!

Elbette saç ve makyaj, kişinin dış görünüşünü büyük ölçüde değiştirir. Ancak Lucia Pittalis'in çalışmalarına bakınca "Bu kadarına imkan yok" diyeceksiniz. Lucia Pittalis saç, makyaj ve kıyafetle istediği herkese benzeyebiliyor. Makyaj sanatçısı, Johnny Depp'ten Kraliçe Elizabeth'e, Meryl Streep'ten Sylvester Stallone'ye kadar pek çok ikonik isme dönüşebiliyor. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çeken Lucia Pittalis'ten kareler!