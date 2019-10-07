İcradan çocuk teslimi dönemi bitiyor

07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kamuoyunda çok tartışılan “Süresiz nafaka” ve “icradan çocuk teslimi” tartışmalarına yargı reformu stratejisi kapsamında hazırlanan ikinci paketiyle nokta konacak.
Adalet Bakanlığı çalıştaylar düzenledi, konun taraflarını dinledi. Yeni nafaka ve çocuk teslimi sistemine dair hazırlıklarını tamamladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da katıldığı çalışmalar büyük oranda tamamlandı. AK Parti, Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışması üzerinden düzenlemeye son şeklini verecek.
1988’DE SÜRESİZ OLDU
İlk olarak nafaka konusuna bakalım…1 yıl olan nafaka, 1988’de “süresiz” hale getirildi. Evlilik 1 gün dahi sürse, mahkemeler bu değişiklik uyarınca süresiz nafakaya hükmedebiliyor. Eşlerin, ekonomik durumlarına göre hâkim tarafından belirlenen nafaka, alan eşin ölmesi veya yeni bir evlilik yapması durumda sona eriyor.
2 YIL ALT SINIR GELİYOR
Peki nafakada yeni sistem nasıl olacak? Ömür boyu nafaka uygulamasına son verilecek. Nafakaya belirli bir alt sınır ve üst sınır konulacak. Nafakada alt sınırın 2 yıl olması büyük oranda netlik kazandı.
HAKİM TAKDİR EDECEK
Üst sınır ise belirli kriterlere göre, hakim tarafından takdir edilecek. Hakim üst sınırın belirlenmesi sırasında, evlilikte geçirilen süre ya da bu sürenin yarısı, çiftlerin ekonomik durumları, tarafların kusur oranları gibi hususları göz önünde bulunduracak.
İCRA YOLUYLA ÇOCUK TESLİMİNE SON
Ve kamuoyunun gündemine çocukların dramatik görüntüleri ile sık sık gündeme gelen çocuk teslimi konusu… Boşanan çiftler arasında çocukların görülmesi konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Mahkeme kararına rağmen, çocuğunu göremeyen eşler icra müdürlükleri yoluyla çocuklarını teslim alabiliyor.
ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ KURULUYOR
2. Yargı Paketi ile kamuoyunun tepkisini çeken icradan çocuk teslimi uygulamasına son veriliyor. Bu görev yeni kurulacak çocuk teslim merkezlerine veriliyor. Psikolog ve pedagog gibi uzmanların da görev alacağı çocuk teslim merkezlerinin Adalet Bakanlığı mı yoksa Aile Bakanlığı’na mı bağlı olacağı konusu ise halen netlik kazanmadı.
ÜCRETSİZ OLACAK
Çocuk teslim merkezinin yürüteceği teslim işlemleri, ücretsiz olacak. Bu giderler dava sonunda haksız çıkan taraftan daha sonra tahsil edilebilecek.
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