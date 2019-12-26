SON DAKİKA!

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor... Bakan Selçuk, asgari ücretin tüm çalışanlar için hayırlı olmasını diledi.

2020 yılında asgari ücret brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL 70 kuruş oldu.

EVLİ, ÜÇ ÇOCUKLU İÇİN 2.İN 479 TL

Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu.

Bakan Selçuk: yeni asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini kaydetti.

Bakan Selçuk "Net asgari ücret yüzde 15.03" arttı dedi. Enflasyon oranının çok üstünde bir artış sağlamış olduklarını belirten Selçuk "İşçilere enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözümüzü de oy çokluğuyla sağlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK

Selçuk, "2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ MASAYI TERK ETTİ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat "Açıklanan bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil" dedi ve toplantıyı terk etti. Irgat "Değerli arkadaşlar 2 Aralık'ta başlattığımız komisyon çalışmaları bugün sonlandırdık. Bir kişinin yaşam maliyetleri de çalışma içinde vardı. En az 2 bin 578 lira olacağını sizlerle paylaşmıştık. İşçi kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi açıklıyorum. Alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. 10 gün bile bu rakama yetişmez. Kararı kabul etmediğimizi kamuoyuna arz ediyoruz" dedi.

TİSK: RAKAM MEVCUT ENFLASYONUN 3 PUAN ÜZERİNDE

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol "Alınan kararın istihdam için işsizliği azaltmak için, alım gücünü artırmak için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rakam mevcut enflasyonun 3 puan üzerinde. Bütçenin de üzerinde bir rakam tahsis edildi" diye konuştu.

7 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2 Aralık'ta başlamıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapılmıştı. Son toplantı bugün bakanlıkta yapıldı.

Bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmayacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarının ardından asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini vermişti. Erdoğan “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” demişti.

TÜİK'TEN KRİTİK RAKAM

Üçüncü toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisi bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyona sunmuştu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.

2019 YILINDA 2020 TL'YDİ

2019 yılında, bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.