İşte Twitter’a damga vuran transferler!

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Futbol, ​​sosyal ağ Twitter'ın kalbi olmaya devam ediyor ve taraftarlar transfer dönemlerinde son dakika haberleri, iddiaları ve spekülasyonları için de gözünü Twitter’a çeviriyor. Bu dönem, Twitter'daki futbol sohbetlerinin zirve yaptığı dönemler.

Türkiye'de bu transfer sezonu sansasyonel transferler, transfer dedikoduları ve kulüpler arası transfer rekabeti ile adeta fırtına gibi geçerken, bu transfer sezonunun yıldızlarından biri de Twitter oldu. Dün gece itibariyle Türkiye Süper Ligi'nde çılgın yaz transfer sezonu sona erdi.

27 MİLYON TWEET ATILDI

Twitter, birçok uluslararası futbol yıldızının rotasını Türkiye Süper Ligi'ne çevirdiği bu transfer sezonu ile ilgili bazı verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre bu dönemde Twitter'da Türkiye'de futbolla ilgili 27 milyona yakın tweet atıldı.

17 Haziran - 5 Eylül arası Twitter verilerine göre bu dönemde transferlerle ilgili en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ve önemli yıldızlarla güçlenen kadrosuyla bu yıl yeni bir yolculuğa çıkan Fenerbahçe'yi ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş izledi.

Son şampiyon Trabzonspor dördüncü, Süper Lig'e yeniden yükselen Ankaragücü ise beşinci oldu. İngiltere'de The Championship’de mücadele eden ve Acun Ilıcalı'ya ait olan Hull City de Twitter Türkiye'de çokça konuşulan arasında yerini aldı.

EN ÇOK RETWEET EDİLEN DELE ALLİ OLDU

Geçen sene ligde hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş, bu sene yeni bir yapılanma ve yıldızlarla zirve için mücadele edecek. Premier Lig'den yaptığı flaş transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş'ın son bombası Dele Alli olmuştu.

Kariyerini yeniden alevlendirmek isteyen İngiliz süperstarın yeni yuvası Dolmabahçe oldu ve transferi Twitter'da büyük yankı uyandırdı. Twitter verilerine göre Dele Alli, Twitter Türkiye'de Cristiano Ronaldo'dan bile daha çok konuşuldu. Beşiktaş'ın Twitter hesabının bir video ile Dele Alli'nin transferini duyurduğu tweet bu dönemin en çok retweet'i oldu.

Beşiktaş'ın bir başka flaş transferini duyurduğu Gedson Fernandes tweeti, en çok retweet ve etkileşim alan tweetler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldız forveti Joao Pedro'ya “hoşgeldin” dediği tweet, yoğun retweet alan bir diğer tweet oldu.

Ve Galatasaray’ın transfer sezonuna bitmeye yakın ardı ardına kaldırdığı uçaklar ve tweetleri, büyük bir etkileşimi çok kısa sürede aldı.

İMZALARINI TWITTER SPACES'TA DUYURAN İLK FUTBOL KULÜBÜ GALATASARAY

Bu transfer sezonu, Twitter'ın ayırt edici özelliklerinin aktif olarak kullanıldığı bir dönem oldu. Twitter Spaces bunlardan biriydi. Galatasaray, flaş imzalarını Twitter Spaces'ta canlı bir sohbet sırasında duyuran dünyadaki ilk futbol kulübü oldu.

Twitter'ın canlı sohbet odası, Galatasaray’ın ev sahipliğinde 35 dakikalık bir etkinliğe sahne oldu ve 230 binden fazla taraftarın dinlediği odada yeni imzalar Lucas Torreira ve Dries Mertens konuştu. Galatasaray'ın Spaces odasına şu andaki efsane kalecisi Fernando Muslera da geldi ve "Mertens ve Torreira'nın aramıza katılmasından dolayı çok mutluyum, tüm taraftarlarımızı buradan, Twitter'dan selamlıyorum" diyerek sohbete katıldı.

TRANSFERLERLE İLGİLİ EN ÇOK ATEŞ EMOJİSİ KULLANILDI

Transfer sezonunda Twitter'da kullanılan emojilere baktığımızda en çok kullanılan emojiyi tahmin etmek zor değil. Bu dönemde transfer ateşi yakılırken “ateş” emojisi en çok kullanılan emoji oldu.

Beşiktaş'ın simgesi olan “kartal” ve Galatasaray'ın simgesi olan “aslan” ilk 5 emojide yerlerini aldı. Yeni transferleri veya dedikoduları duyurmak için atılan tweetlerde “patlama” ve “alarm” emojileri de sıkça görüldü.