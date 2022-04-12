İşte Türkiye’nin en değerli ilçeleri

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Endeksa verilerine göre; Mart 2022 konut değerleme istatistikleri doğrultusunda yapılan çalışma ile Türkiye’nin en değerli 10 ilçesini belirledi. En değerli ilk üç ilçe Beşiktaş, Sarıyer, Çeşme olurken, Türkiye’nin en değerli ilçeleri listesinde İstanbul’dan 6, İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale’den birer ilçe yer aldı.

Verilere göre Beşiktaş ortalama 47 bin 081 TL metrekare fiyatıyla ilk sırada yer aldı. Beşiktaş’ı 44 bin 219 TL ortalama metrekare fiyatı ile Sarıyer, 33 bin 449 TL metrekare fiyatıyla Çeşme takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre Beşiktaş’ta yüzde 175, Sarıyer’de yüzde 168, Çeşme’de yüzde 134 artış gerçekleşti.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, listede İstanbul’daki ilçelerin ağırlıkta olduğunu belirterek, “Yazlıkların yoğun olarak yer aldığı sahil kentleri de dikkat çekiyor. 33 bin 449 TL ortalama metrekare fiyatıyla İzmir’den Çeşme, 26 bin 381 TL ile Çanakkale’den Bozcaada, 30 bin 356 TL ile Muğla’dan Bodrum ve 25 bin 445 TL ortalama metrekare fiyatıyla Antalya’dan Kaş ilk 10 içerisinde yer alan sahil kentleri oldu” şeklinde konuştu.

MART 2022 BAZLI EN DEĞERLİ İLK 10 İLÇE İLÇE Mart 2022 (₺/m2) Ort. Alan (m2) Ort. Değer (₺) Geri Dönüş (yıl) Yıllık Değişim (%) Beşiktaş 47.081 116 4.269.300 31 175,86 Sarıyer 44.219 160 4.141.120 27 168,14 Çeşme 33.449 170 3.966.610 16 134,24 Kadıköy 30.513 135 2.835.000 30 160,37 Bakırköy 30.404 140 2.686.040 30 153,28 Bodrum 30.356 145 3.055.295 15 139,33 Bozcaada 26.381 108 2.480.868 22 19,67 Beykoz 26.084 230 4.039.260 38 131,63 Kaş 25.445 175 2.819.425 25 127,29 Adalar 22.905 135 2.121.390 16 118,35