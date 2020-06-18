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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, üst seviyeye odaklanan akıllı telefon markası POCO’nun yeni modeli POCO F2 Pro'yu Türkiye'de duyurdu. Piyasadaki 5G desteğine sahip en güçlü işlemci Qualcomm Snapdragon Mobil Platform ile desteklenen POCO F2 Pro, üst düzey performans, üstün işlem hızı ve tam ekran görünüm deneyimine odaklanıyor.

Önceki modellerine göre yüzde 25 daha fazla performans sağlayan 8 çekirdekli Kryo 585 işlemci ve Adreno 650 GPU ile gelen POCO F2 Pro, LiquidCool Technology 2.0 ile ısınma sorunu ortadan kaldırıyor.

Xiaomi’nin telefon pazarının önde gelen markalarının üst seviye modellerine rakip olarak çıkardığı ve bu yüzden de “amiral gemisi katili” olarak adlandırılan POCO F2 Pro’nun 360° üçlü ortam ışığı sensörüne sahip 6.67 inç AMOLED ekranı bulunuyor.

Optik ekran içi parmak izi sensörü ve hem önde hem arkada Corning Gorilla Glass 5 koruması içeren POCO F2 Pro, 5000000:1 kontrast oranına ve 500 nit (tip) / 800 nit (HBM) parlaklığa sahip. TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikası, HDR10+, DC ışık kısma ve Gün Işığı Modu 2.0 Ekran telefonunun ekranın diğer özellikleri arasında.

64 MP’LİK DÖRTLÜ ARKA KAMERA

64 MP'lik dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çeken POCO F2 Pro'de Sony IMX686 sensör yer alırken, 13 MP'lik 123° ultra geniş açılı lensi kullanıcıların manzara ve büyük grup fotoğrafları çekebilmesine olanak tanıyor. Cihazın arka kameranın etrafına konumlanmış 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü, bokeh efektine sahip ayrıntılı yakın çekimler elde edilmesine olanak sunuyor.

8K (24 fps) ve 4K (60 fps) ultra yüksek çözünürlüklü video kaydı yapabilen telefonda, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanılabilen Pro modu, odaklama ve pozlama üzerinde daha fazla kontrol sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, DSLR veya diğer profesyonel kameralara ihtiyaç duymadan daha kaliteli görüntüler yakalayabiliyor.

POCO F2 Pro'nun ön tarafındaki çok renkli bildirim ışığına sahip 20 MP'lik açılır kamerası, ön ekran çerçevesinin minimum inceliğe sahip olmasına olanak tanıyor. Selfie kamerası ayrıca 120 fps ağır çekim video kaydı özelliğine de sahip.

4700 mAh (tip) bataryasıyla gelen ve 30W hızlı şarj özelliğini de barındıran POCO F2 Pro, 30 dakikada yüzde 64, 63 dakikada yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor. Wi-Fi 6 desteğiyle 9.6 Gbps hıza ulaşabilen POCO F2 Pro, Wi-Fi 5'ten yaklaşık üç kat hızlı bir deneyim sunuyor. Xiaomi’nin bu yeni amiral gemisi katili telefonu 5G desteğine de sahip.

İŞTE MERAKLA BEKLENEN TÜRKİYE FİYATI

Toplantıda bir süredir teknoloji dünyasında büyük merak konusu olan POCO F2 Pro'nun Türkiye fiyatı da açıklandı.

Buna göre POCO F2 Pro'nun 6 GB+128 GB modelinin Türkiye fiyatı 6999 TL, POCO F2 Pro'nun 8 GB + 256 GB modelinin Türkiye fiyatı ise 7999 TL olarak açıklandı.

Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre POCO F2 Pro'nun 6 GB+128 GB modeli düzenlenen promosyon kampanyasıyla 18 - 25 Haziran arasında Hepsiburada.com'da 6499 TL'den satışa sunulacak. POCO F2 Pro'yu bu tarihler arasında satın alan kullanıcılar Mi Smart Band 4'e ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

POCO F2 Pro'nun Özellikleri

POCO F2 Pro Ekran 6,67” AMOLED üstün Full Screen Ekran 2400×1080 FHD+ Kontrast oranı: 5,000,000:1 Parlaklık: 500 nit (tip) / 800 nit (HBM) 360° üçlü ortam ışığı sensörü TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikasyonu HDR10+ Gelişmiş renk düzeni ayarları Corning® Gorilla® Glass 5 Renk Neon Mavisi, Elektrikli Mor, Siber Gri, Hayalet Beyazı - Gri ve mor cihazlarda parlama önleyici mat kaplama Ölçüler 163,3 mm x 75,4 mm x 8,9 mm, 218 g Ağ Desteği Çift SIM bekleme3 Wi-Fi 6, 5G MultiLink İşlemci Qualcomm® SnapdragonTM 865, 7 nm işlemci teknolojisi KryoTM 585 sekiz çekirdekli CPU AdrenoTM 650 GPU 5G desteği Depolama LPDDR5 + UFS 3.1 (8GB+256GB varyantı) LPDDR4X + UFS 3.1 (6GB+128GB varyantı) Soğutma Sistemi LiquidCool Technology 2.0 - 3435 mm2 Buhar Odası + çok katmanlı grafit + grafen, 14°C'ye kadar CPU çekirdek ısı azaltma Arka Kamera 64MP + 13MP + 5MP + 2MP dörtlü arka kamera 64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera Sony IMX686, 1/1.7“ sensör boyutu, ƒ/1.89, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, AF, 6P lens 13MP 123° ultra geniş açılı kamera 5MP telemakro kamera, 1.12μm piksel boyutu, f/2.2, AF 2MP derinlik sensörü 8K@24fps/4K@60fps video kaydı desteği, Pro modu, 4K 30fps time-lapse, ShootSteady video, Video bokeh efekti, Gece modu 2.0, Vlog modu, Sinematik mod Ön Kamera 20MP açılır ön kamera 120fps yavaş çekim Çok renkli bildirim ışığı Düşmelere karşı koruma Bağlantı Çok işlevli NFC, IR blaster Güvenlik Ekran içi parmak izi sensörü Batarya ve Şarj 4.700 mAh (tip) batarya 30W kablolu hızlı şarj (63 dakikada %1002) Kutu içinden çıkan şarj cihazı: 33W USB Type-C Ses 3.5mm kulaklık jakı Hi-Res Audio sertifikası Motor Z-eksenli doğrusal titreşim motoru Sistem Android 10 tabanlı POCO MIUI Depolama Varyantları 8GB+256GB 6GB+128GB

1 LPDDR5 yalnızca 8GB+256GB modelinde bulunur. 6GB+128GB, LPDDR4X ile birlikte gelir.

2 Laboratuvar sonuçları. Sonuçlar belirli koşullara göre değişkenlik gösterebilir.

3 Çift 4G bekleme ve tek 5G bekleme özelliğini destekler. Çift 5G bekleme özelliği desteklenmez.