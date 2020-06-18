Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, üst seviyeye odaklanan akıllı telefon markası POCO’nun yeni modeli POCO F2 Pro'yu Türkiye'de duyurdu. Piyasadaki 5G desteğine sahip en güçlü işlemci Qualcomm Snapdragon Mobil Platform ile desteklenen POCO F2 Pro, üst düzey performans, üstün işlem hızı ve tam ekran görünüm deneyimine odaklanıyor.
Önceki modellerine göre yüzde 25 daha fazla performans sağlayan 8 çekirdekli Kryo 585 işlemci ve Adreno 650 GPU ile gelen POCO F2 Pro, LiquidCool Technology 2.0 ile ısınma sorunu ortadan kaldırıyor.
Xiaomi’nin telefon pazarının önde gelen markalarının üst seviye modellerine rakip olarak çıkardığı ve bu yüzden de “amiral gemisi katili” olarak adlandırılan POCO F2 Pro’nun 360° üçlü ortam ışığı sensörüne sahip 6.67 inç AMOLED ekranı bulunuyor.
Optik ekran içi parmak izi sensörü ve hem önde hem arkada Corning Gorilla Glass 5 koruması içeren POCO F2 Pro, 5000000:1 kontrast oranına ve 500 nit (tip) / 800 nit (HBM) parlaklığa sahip. TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikası, HDR10+, DC ışık kısma ve Gün Işığı Modu 2.0 Ekran telefonunun ekranın diğer özellikleri arasında.
64 MP’LİK DÖRTLÜ ARKA KAMERA
64 MP'lik dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çeken POCO F2 Pro'de Sony IMX686 sensör yer alırken, 13 MP'lik 123° ultra geniş açılı lensi kullanıcıların manzara ve büyük grup fotoğrafları çekebilmesine olanak tanıyor. Cihazın arka kameranın etrafına konumlanmış 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü, bokeh efektine sahip ayrıntılı yakın çekimler elde edilmesine olanak sunuyor.
8K (24 fps) ve 4K (60 fps) ultra yüksek çözünürlüklü video kaydı yapabilen telefonda, hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanılabilen Pro modu, odaklama ve pozlama üzerinde daha fazla kontrol sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, DSLR veya diğer profesyonel kameralara ihtiyaç duymadan daha kaliteli görüntüler yakalayabiliyor.
POCO F2 Pro'nun ön tarafındaki çok renkli bildirim ışığına sahip 20 MP'lik açılır kamerası, ön ekran çerçevesinin minimum inceliğe sahip olmasına olanak tanıyor. Selfie kamerası ayrıca 120 fps ağır çekim video kaydı özelliğine de sahip.
4700 mAh (tip) bataryasıyla gelen ve 30W hızlı şarj özelliğini de barındıran POCO F2 Pro, 30 dakikada yüzde 64, 63 dakikada yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor. Wi-Fi 6 desteğiyle 9.6 Gbps hıza ulaşabilen POCO F2 Pro, Wi-Fi 5'ten yaklaşık üç kat hızlı bir deneyim sunuyor. Xiaomi’nin bu yeni amiral gemisi katili telefonu 5G desteğine de sahip.
İŞTE MERAKLA BEKLENEN TÜRKİYE FİYATI
Toplantıda bir süredir teknoloji dünyasında büyük merak konusu olan POCO F2 Pro'nun Türkiye fiyatı da açıklandı.
Buna göre POCO F2 Pro'nun 6 GB+128 GB modelinin Türkiye fiyatı 6999 TL, POCO F2 Pro'nun 8 GB + 256 GB modelinin Türkiye fiyatı ise 7999 TL olarak açıklandı.
Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre POCO F2 Pro'nun 6 GB+128 GB modeli düzenlenen promosyon kampanyasıyla 18 - 25 Haziran arasında Hepsiburada.com'da 6499 TL'den satışa sunulacak. POCO F2 Pro'yu bu tarihler arasında satın alan kullanıcılar Mi Smart Band 4'e ücretsiz olarak sahip olabilecekler.
POCO F2 Pro'nun Özellikleri
POCO F2 Pro
Ekran
6,67” AMOLED üstün Full Screen Ekran
2400×1080 FHD+
Kontrast oranı: 5,000,000:1
Parlaklık: 500 nit (tip) / 800 nit (HBM)
360° üçlü ortam ışığı sensörü
TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikasyonu
HDR10+
Gelişmiş renk düzeni ayarları
Corning® Gorilla® Glass 5
Renk
Neon Mavisi, Elektrikli Mor, Siber Gri, Hayalet Beyazı
- Gri ve mor cihazlarda parlama önleyici mat kaplama
Ölçüler
163,3 mm x 75,4 mm x 8,9 mm, 218 g
Ağ Desteği
Çift SIM bekleme3
Wi-Fi 6, 5G MultiLink
İşlemci
Qualcomm® SnapdragonTM 865, 7 nm işlemci teknolojisi
KryoTM 585 sekiz çekirdekli CPU
AdrenoTM 650 GPU
5G desteği
Depolama
LPDDR5 + UFS 3.1 (8GB+256GB varyantı)
LPDDR4X + UFS 3.1 (6GB+128GB varyantı)
Soğutma Sistemi
LiquidCool Technology 2.0 - 3435 mm2 Buhar Odası + çok katmanlı grafit + grafen, 14°C'ye kadar CPU çekirdek ısı azaltma
Arka Kamera
64MP + 13MP + 5MP + 2MP dörtlü arka kamera
64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera
13MP 123° ultra geniş açılı kamera
5MP telemakro kamera, 1.12μm piksel boyutu, f/2.2, AF
2MP derinlik sensörü
8K@24fps/4K@60fps video kaydı desteği, Pro modu, 4K 30fps time-lapse, ShootSteady video, Video bokeh efekti, Gece modu 2.0, Vlog modu, Sinematik mod
Ön Kamera
20MP açılır ön kamera
120fps yavaş çekim
Çok renkli bildirim ışığı
Düşmelere karşı koruma
Bağlantı
Çok işlevli NFC, IR blaster
Güvenlik
Ekran içi parmak izi sensörü
Batarya ve Şarj
4.700 mAh (tip) batarya
30W kablolu hızlı şarj (63 dakikada %1002)
Kutu içinden çıkan şarj cihazı: 33W
USB Type-C
Ses
3.5mm kulaklık jakı
Hi-Res Audio sertifikası
Motor
Z-eksenli doğrusal titreşim motoru
Sistem
Android 10 tabanlı POCO MIUI
Depolama Varyantları
8GB+256GB
6GB+128GB
1 LPDDR5 yalnızca 8GB+256GB modelinde bulunur. 6GB+128GB, LPDDR4X ile birlikte gelir.
2 Laboratuvar sonuçları. Sonuçlar belirli koşullara göre değişkenlik gösterebilir.
3 Çift 4G bekleme ve tek 5G bekleme özelliğini destekler. Çift 5G bekleme özelliği desteklenmez.
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