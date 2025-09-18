Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte Süper lig'in En Değerli İlk 11'i - Futbol Haberleri

        İşte Süper Lig'in en değerli ilk 11'i

        Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken, takımlar da kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Süper Lig'de en yüksek piyasa değerine sahip oyunculardan oluşan 11 netlik kazandı. Toplam değeri 293 milyon Euro'yu bulan kadroda, Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 4 Trabzonspor ve Beşiktaş'tan ise birer futbolcu listede yer aldı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Andre Onana - Kaleci (Trabzonspor)

          25 milyon Euro

        • 2

          Wilfried Singo - Sağ Bek (Galatasaray)

          25 milyon Euro

        • 3

          Davinson Sanchez - Stoper (Galatasaray)

          20 milyon Euro

        • 4

          Milan Skriniar Stoper - (Fenerbahçe)

          15 milyon Euro

        • 5

          Archie Brown - Sol Bek (Fenerbahçe)

          7 milyon Euro

        • 6

          Orkun Kökçü - Merkez Orta Saha (Beşiktaş)

          30 milyon Euro

        • 7

          Edson Alvarez - Ön Libero (Fenerbahçe)

          25 milyon Euro

        • 8

          Marco Asensio - On Numara (Fenerbahçe)

          20 milyon Euro

        • 9

          Leroy Sane - Sağ Kanat (Galatasaray)

          32 milyon Euro

        • 10

          Kerem Aktürkoğlu - Sol Kanat (Fenerbahçe)

          24 milyon Euro

        • 11

          Victor Osimhen - Santrfor (Galatasaray)

          70 milyon Euro

          TOPLAM= 293 milyon EURO

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        Fransa yakın tarihinin en büyük grevi
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        "Fren boşaldı Pelin aracın altında kaldı" demişti... Karar açıklandı!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        Dalgalar karaya sürükledi! Yük gemisinde kurtarma operasyonu!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        G.Saray Devler Ligi sahnesinde!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trafik magandası evi bastı, anneyi darp etti!
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Trump'ın dev Bitcoin heykeli gündem oldu
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Deprem olmadan çöktü! İstanbul'da inanılmaz görüntü!
        Penaltı tartışması!
        Penaltı tartışması!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        8 yıl sonra 'Pardon'a 17 milyon TL'lik tazminat davası!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        Bu 7 işarete dikkat edin!
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        ABD'li Senatör İsrail'in katliamları için ilk kez "soykırım" dedi
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        "Talisca ve Fred ilk 11'i hak etmiyor"
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        İspanya'da 53 bin turistik daire kiralık konuta dönüşüyor
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Tamir yaparken düştü! Cebindeki bıçak ölümü oldu!
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Trump'a Windsor Kalesi'nde görkemli tören
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Rapor süresine dikkat!
        Rapor süresine dikkat!
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        "Seçim öncesi yapılmış bir operasyon!"
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Türkiye'nin sonbahar rotası
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Habertürk Anasayfa