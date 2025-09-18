İşte Süper Lig'in en değerli ilk 11'i
Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken, takımlar da kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Süper Lig'de en yüksek piyasa değerine sahip oyunculardan oluşan 11 netlik kazandı. Toplam değeri 293 milyon Euro'yu bulan kadroda, Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 4 Trabzonspor ve Beşiktaş'tan ise birer futbolcu listede yer aldı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...
- 1
Andre Onana - Kaleci (Trabzonspor)
25 milyon Euro
- 2
Wilfried Singo - Sağ Bek (Galatasaray)
25 milyon Euro
- 3
Davinson Sanchez - Stoper (Galatasaray)
20 milyon Euro
-
- 4
Milan Skriniar Stoper - (Fenerbahçe)
15 milyon Euro
- 5
Archie Brown - Sol Bek (Fenerbahçe)
7 milyon Euro
- 6
Orkun Kökçü - Merkez Orta Saha (Beşiktaş)
30 milyon Euro
-
- 7
Edson Alvarez - Ön Libero (Fenerbahçe)
25 milyon Euro
- 8
Marco Asensio - On Numara (Fenerbahçe)
20 milyon Euro
- 9
Leroy Sane - Sağ Kanat (Galatasaray)
32 milyon Euro
-
- 10
Kerem Aktürkoğlu - Sol Kanat (Fenerbahçe)
24 milyon Euro
- 11
Victor Osimhen - Santrfor (Galatasaray)
70 milyon Euro
TOPLAM= 293 milyon EURO