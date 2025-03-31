Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular!
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de milli araya girilirken, takımlar transfer çalışmaları için mekik dokuyor. Avrupa'da ve dünyada birçok yıldız ismin mukavelesi sezon sonunda bitiyor. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...
- 1
Transfer dönemlerinde tüm dünyadaki takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çabaya girerken, önceliği bonservisi elinde olan futbolculara veriyor.
- 2
Sezon sonunda birçok yıldız isim boşa düşerken, Avrupa'da kış transfer döneminden itibaren gelecek yıl için sözleşme imzalanabiliyor.
- 3
Ülkemizde de başta 4 Büyükler olmak üzere birçok takım, harcama limitine takılmamak ve bonservis ödememek için takımlarıyla sözleşmesi biten futbolculara yöneliyor.
-
- 4
İşte sezon sonunda takımlarıyla sözleşmeleri bitecek yıldız futbolcular, mevkileri ve değerleri...
- 5
İlkay Gündoğan (Merkez orta saha) - Manchester City - 7 milyon Euro
- 6
Jorginho (Ön libero) - Arsenal - 8 milyon Euro
-
- 7
Eric Dier (Stoper) - Bayern Münih - 8 milyon Euro
- 8
Reinildo (Sol bek) - Atletico Madrid - 8 milyon Euro
- 9
Bright Osayi-Samuel (Sağ bek) - Fenerbahçe - 8 milyon Euro
-
- 10
Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 8 milyon Euro
- 11
Koke (Merkez orta saha) - Atletico Madrid - 10 milyon Euro
- 12
Sead Kolasinac (Stoper) - Atalanta - 10 milyon Euro
-
- 13
Cristiano Ronaldo (Santrfor) - Al Nassr - 11 milyon Euro
- 14
Marco Verratti (Merkez orta saha) - Al Arabi - 13 milyon Euro
- 15
Mario Pasalic (Merkez orta saha) - Atalanta - 13 milyon Euro
-
- 16
Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 15 milyon Euro
- 17
Neymar (Sol kanat) - Santos - 15 milyon Euro
- 18
Lionel Messi (Sağ kanat) - Inter Miami - 20 milyon Euro
-
- 19
Dominic Calvert-Lewin (Santrfor)- Everton - 20 milyon Euro
- 20
Angel Gomes (On numara) - Lille - 25 milyon Euro
- 21
Kevin de Bruyne (On numara) - Manchester City - 27 milyon Euro
-
- 22
Virgil van Dijk (Stoper) - Liverpool - 28 milyon Euro
- 23
Jonathan Tah (Stoper) - Bayer Leverkusen - 30 milyon Euro
- 24
Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro
-
- 25
Leroy Sane (Sağ kanat) - Bayern Münih - 45 milyon Euro
- 26
Mohamed Salah (Sağ kanat) - Liverpool - 55 milyon Euro
- 27
Trent Alexander-Arnold (Sağ bek) - Liverpool - 70 milyon Euro
-