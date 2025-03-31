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        Haberler Spor Futbol Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular! - Futbol Haberleri

        Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular!

        Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de milli araya girilirken, takımlar transfer çalışmaları için mekik dokuyor. Avrupa'da ve dünyada birçok yıldız ismin mukavelesi sezon sonunda bitiyor. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:39
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        • 1

          Transfer dönemlerinde tüm dünyadaki takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çabaya girerken, önceliği bonservisi elinde olan futbolculara veriyor.

        • 2

          Sezon sonunda birçok yıldız isim boşa düşerken, Avrupa'da kış transfer döneminden itibaren gelecek yıl için sözleşme imzalanabiliyor.

        • 3

          Ülkemizde de başta 4 Büyükler olmak üzere birçok takım, harcama limitine takılmamak ve bonservis ödememek için takımlarıyla sözleşmesi biten futbolculara yöneliyor.

        • 4

          İşte sezon sonunda takımlarıyla sözleşmeleri bitecek yıldız futbolcular, mevkileri ve değerleri...

        • 5

          İlkay Gündoğan (Merkez orta saha) - Manchester City - 7 milyon Euro

        • 6

          Jorginho (Ön libero) - Arsenal - 8 milyon Euro

        • 7

          Eric Dier (Stoper) - Bayern Münih - 8 milyon Euro

        • 8

          Reinildo (Sol bek) - Atletico Madrid - 8 milyon Euro

        • 9

          Bright Osayi-Samuel (Sağ bek) - Fenerbahçe - 8 milyon Euro

        • 10

          Sergio Reguilon (Sol bek) - Tottenham - 8 milyon Euro

        • 11

          Koke (Merkez orta saha) - Atletico Madrid - 10 milyon Euro

        • 12

          Sead Kolasinac (Stoper) - Atalanta - 10 milyon Euro

        • 13

          Cristiano Ronaldo (Santrfor) - Al Nassr - 11 milyon Euro

        • 14

          Marco Verratti (Merkez orta saha) - Al Arabi - 13 milyon Euro

        • 15

          Mario Pasalic (Merkez orta saha) - Atalanta - 13 milyon Euro

        • 16

          Thomas Partey (Ön libero) - Arsenal - 15 milyon Euro

        • 17

          Neymar (Sol kanat) - Santos - 15 milyon Euro

        • 18

          Lionel Messi (Sağ kanat) - Inter Miami - 20 milyon Euro

        • 19

          Dominic Calvert-Lewin (Santrfor)- Everton - 20 milyon Euro

        • 20

          Angel Gomes (On numara) - Lille - 25 milyon Euro

        • 21

          Kevin de Bruyne (On numara) - Manchester City - 27 milyon Euro

        • 22

          Virgil van Dijk (Stoper) - Liverpool - 28 milyon Euro

        • 23

          Jonathan Tah (Stoper) - Bayer Leverkusen - 30 milyon Euro

        • 24

          Jonathan David (Santrfor) - Lille - 45 milyon Euro

        • 25

          Leroy Sane (Sağ kanat) - Bayern Münih - 45 milyon Euro

        • 26

          Mohamed Salah (Sağ kanat) - Liverpool - 55 milyon Euro

        • 27

          Trent Alexander-Arnold (Sağ bek) - Liverpool - 70 milyon Euro

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