İşte Robin van Persie'nin yeni takımı
Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, teknik direktörlüğe bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Robin van Persie'yi getirdi
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Hollanda Eredvisie Ligi'nden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'nin getirildiğini açıkladı.
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Hollanda Eredvisie Ligi'nden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'nin getirildiğini açıkladı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Robin van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Robin van Persie, eski takımı Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yaptı.