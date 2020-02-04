İki havuzu olan eve büyük bir havuz eklendi. Dergiye verdikleri röportajda, Kanye West eşi Kim Kardashian’a, “Havuzu en son ne zaman kullandın?” diye sorunca, Kardashian, “Aslında hiç kullanmadım” yanıtını verdi. Bunun üzerine West, şaşkınlığını, “Ne?” diyerek dile getirdi. Kardashian da, “Evet. Buna inanabiliyor musun? Ama havuzumu seviyorum” diye karşılık verdi.

Evde bir havuz Kardashian’ın, bir havuz da Kanye West’in olmak üzere paylaşılmış. West’in havuzuna hayran olduğunu belirten Kardashian, içinde uzun merdivenleri olduğu için çocukların oynayabildiğini, derin olmadığı için de çocukların çok sevdiğini anlattı.