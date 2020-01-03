03 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk yazarı Güntay Şimşek, Bağdat'ta öldürülen Kasım Süleymani suikastıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.
İşte Şimşek'in yazısı;
Dün TBMM’de Libya’ya asker gönderilmesi için tezkere oylaması vardı. Gündem sıcaktı. Dolayısıyla gecenin de hareketli olabileceğine dair beklentiler yükselmişti. Ülkelerin tepkileri, Türkiye’nin Libya yönelik atması muhtemel adımlar gibi gelişmeler bekleniyordu.
Kafamı kurcalayan bu konularla başımı yastığı koyduğumda saat 1’i gösteriyordu. Gece 3’te ise çalan telefonumun sesine uyandım. Bağdat Havalimanı sığınağından bir pilot arkadaşım arıyordu. Atılan 3 füze sebebiyle havalimanının trafiğe kapatıldığını, üzerlerinde Amerikan helikopterlerinin uçtuğunu söyledi. Sığınakta olduğu için pek sağlıklı telefon görüşmesi yapamadık. Arada bir yazıştık. Sabah olduğunda ise karşımda başka bir tablo vardı. Kasım Süleymani ABD insansız hava araçlarıyla öldürülmüştü.
Şii eksenindeki ülkelerde İran’ın her şeyi olan, ruhani lider Ali Hamaney’in gölgesi gibi dolaşan Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD Devlet Başkanı Trump’ın emriyle MQ-9 Reaper insansız hava aracından (İHA) atılan füzelerle öldürüldüğü dünyaya duyuruldu. Bölgemizde ve dünyada gündem anında değişti. Yangına benzin dökülmüş oldu.
Bağdat’daki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik eylemler tartışılırken ABD’nin böyle bir adım atacağı tahmin edilmiyordu. Süleymani ile birlikte Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesiyle bölgemizde sıcak hadiseler olacak, ama neler olabileceğini tahmin kolay olmayacak.
Haber.aero’da yer alan bilgilere göre Kasım Süleymani, Bağdat Havalimanı’ndaki saldırıda MQ-9 Reaper İHA ile öldürülmüş. İran’ın da benzer şekilde ABD’ye karşılık vereceği belirtiliyor. Diğer bir ifadeyle İHA savaşlarına, İHA’larla intikamların alındığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesisleri de yine insansız sistemlerle vurulmuştu. ABD’nin savunma donanımları ise Suudi Aramco’yu korumada etkili olamamıştı. Bakalım şimdi neler olacak?
MQ-9 Reaper, General Atomics Aeronautical Systems tarafından ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiş en yeni İHA’lardan birisi. İlk uçuşunu 2001 yılında yapan bu modelin değişik ve gelişmiş varyantları var. Türkiye de bu modelden talep etmiş, ama alamamıştı. Artık kendimiz yapıyoruz. Şu an bu İHA’ları üreticisi ABD ile birlikte İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda ve Hindistan kullanılıyor.
MQ-9 Reaper İHA’nın Teknik Özellikleri şöyle:
Mürettebat: Yer istasyonunda 2 kişi
Uzunluk: 11 m
Kanat Açıklığı: 20 m
Yükseklik: 3,81 m
Boş Ağırlık: 2.223 kg
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 4.760 kg
Yakıt Kapasitesi: 1.800 kg
Yük Kapasitesi: 1.700 kg (Dahili: 360 kg, Harici: 1.400 kg)
Kullanılan Füzeler: AGM-114 Heelfire, GBU-12 Paweway 2 lazer bombaları, GBU-38 Jointdireckt Attack Munitions, Multi Spectrale Targeting System
Motor: 1 × Honeywell TPE331-10 turboprop
Maksimum Hız: 482 km/s
Seyir Hızı: 313 km/s
Menzil: 1.900 km
Dayanıklılık: 14 saat (Tam yüklü)
Servis Tavanı: 15.000 m
Üretici: General Atomics Aeronautical Systems
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