15 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadınlar saç bakımı konusunda pek çok hata yapabiliyor. Öte yandan saç bakımıyla ilgili hatalar geri dönüşü olmayan sonuçlar verebiliyor. Kuaför Koray Dağıstan saç bakımı ile ilgili basit ancak etkili öneriler veriyor. İşte kadınlara saç tüyoları!
Saçların her gün yıkanması çok zararlı. Öte yandan kadınlar saçlarını doğal olarak kurutmalı. Saçlarını sürekli toplayan kadınların saçları ise dökülmeye mahkum oluyor. Kadınlar en çok acemice yapılan boyama ve saç rengi açma işlemlerinde saçlarına zarar veriyor.
SAÇLAR HER GÜN YIKANMAMALI
Kadınların yaptığı en büyük hatalardan biri de saçlarını her gün yıkamaları. Özellikle de yağlı saç tipine sahip olan kadınların bu konuya daha da dikkat etmesi gerekiyor. Saç ne kadar sık yıkanırsa sebum üretimi de o kadar artıyor. Üstelik her yıkamadan sonra saçlar yeniden taranırken dökülen saç miktarı da artıyor. Bu yüzden saç yıkama sıklığı haftada 3 kez ile sınırlandırılmalı...
SAÇLAR DOĞAL YOLLARDAN KURUMALI
Saçların zarar görmemesi için doğal haliyle kurumaya bırakılması gerekiyor. Havlu ya da yüksek ısıdaki saç kurutma makinesi ile kurutmak saçları yıpratıyor.
KADINLAR SAÇLARINI SÜREKLİ OLARAK TOPLAMAMALI
Saç derisinin hava almaması, koparak dökülmelerin önde gelen nedenlerinden biri. Bu nedenle kadınlar saçlarını sürekli olarak çok sıkı toplamamalı. Toplu saç modellerinden hoşlanan kadınlar çok sıkı topuzlar yerine dağınık modelleri tercih etmeliler. Böylece saç kökleri gerilmez ve kopmaz. Ayrıca yeni çıkmaya başlayan ince bebek tüyü saçlarını da kaybetmemiş olurlar.
SAÇLARDAKİ KIRIKLARI DÜZENLİ OLARAK ALDIRIN
Saçları belirli aralıklarla kestirmek, kırık saç uçlarından kurtulmak saçların sağlıkla uzamasını sağlar. Kırık saç uçlarını kestirmediğinizde saçlarınızın daha kolay dolaştığını fark etmişsinizdir. Dolaşan saçlar sağlıklı saçların da kopmasına neden olur. Bu yüzden kırık saç uçlarınızı ihtiyaca göre 8-10 haftada bir kestirin.
YAŞLANAN SAÇ ÖLMEYE MAHKUMDUR
Düzenli bir şekilde saç bakımı yaptırmak saçların sertleşerek, kırılmasını ve dökülmesini engeller. Fön, maşa, saç düzleştirici gibi saç şekillendiriciler, saç tellerinin içindeki keratinin kurumasına, saçın kırılmasına, çatallaşmasına ve yaşlanmasına sebep olur. Yaşlanmış bir saç ise kuru, cansız ve mat gözükür. Perma, boya gibi saça yapılan kimyasal uygulamalar da saçı yaşlandıran diğer faktörlerdendir. Saça uygulanan bakımlar sayesinde saçlar güçlenir, koparak dökülmeler önlenmiş olur.
Bayanların yaptığı hatalardan biri de saç açıcı ürünleri evde kendileri uygulamaları. Saç rengini bir iki ton açmak ya da koyulaştırmak kolay bir işlem gibi görülebilir. Fakat daha sağlıklı sonuçlar almak istiyorlarsa bu tarz değişiklikleri kuaförlerine bırakmaları daha doğru olacaktır.
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