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İşte Apple'ın iPhone 14'ü tanıtmasına saatler kala son fiyatlar!

Bu akşam tanıtılacak iPhone 14 öncesi Apple Store online satış işlemlerine geçici olarak kapatıldı. İşte iPhone 14'ün sahneye çıkmasına saatler kala Türkiye'de beklenen yeni zamlar öncesi iPhone modellerinin fiyatları...

07.09.2022 - 19:10 | Güncelleme: ABONE OL
İşte iPhone 14 öncesi Apple'ın son iPhone fiyatları! iPhone 14 tanıtımı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - Teknoloji Haberleri

Apple'ın merakla beklenen tanıtım etkinliği bugün TSi 20.00'de gerçekleştirilecek. iPhone 14 başta olmak üzere Apple’ın yeni ürünlerinin tanıtılması beklenen etkinlik öncesi Apple’ın online mağazası geçici olarak alışverişe kapatıldı.

Online mağazaya girmek isteyenler "Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaştı.

FİYAT GÜNCELLEMESİ!

Apple’ın yeni ürünlerinin raflardaki yerini alması öncesinde gerçekleşen bu geçici kapanma aynı zamanda iPhone başta olmak üzere tüm Apple ürünlerinin de fiyatlarında bir güncellemenin de habercisi.

iPhone 14 ailesinin tanıtılması ile birlikte hem yeni iPhone’ların fiyatları belli olacak hem de iPhone 13 ve diğer Apple ürünlerinin Türkiye fiyatlarında artışa gidilmesi bekleniyor.

3 AY ÖNCE ZAMLANMIŞTI

Apple Türkiye’de en son 3 ay önce (7 Haziran 2022 tarihinde) ürün fiyatlarına zam yapmıştı. 7 Haziran 2022’de yapılan değişiklikle Türkiye'deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlanmıştı. Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarına yaptığı bu son zam öncesinde dolar kuru 16.5 TL seviyesindeydi.

Bugün itibariyle ise dolar kuru 18.2 TL seviyesinde bulunuyor. Diğer bir deyişle Apple’ın Haziran ayındaki fiyat artışlarından bu yana TL dolar karşısında yüzde 10 daha değer yitirmiş durumda.

Apple’ın bugünkü tanıtım etkinliğinde 4 farklı modelden oluşan iPhone 14 serisinin sahneye çıkması bekleniyor. Etkinliğin ardından TSİ 21:00’den hemen sonra iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları da belli olacak. Mevcut dolar kuru ve yeni ürün portföyü doğrultusunda Apple’ın iPhone 13 başta olmak üzere diğer ürünlerinin Türkiye fiyatlarını da güncellemesi bekleniyor.

İŞTE SON FİYATLAR

Etkinlik öncesi geleneksel olarak online satış işlemlerine kapatılan Apple Store’da iPhone 13, iPhone 12 ve iPhone 11 modellerinin son fiyatları şu şekildeydi:

iPhone 13 mini
Model Fiyatı (TL)
128 GB 20999
256 GB 22999
512 GB 26999

iPhone 13
Model Fiyatı (TL)
128 GB 22499
256 GB 24499
512 GB 28499

iPhone 13 Pro
Model Fiyatı (TL)
128 GB 29999
256 GB 31999
512 GB 35999
1 TB 38799

iPhone 13 Pro Max
Model Fiyatı (TL)
128 GB 32999
256 GB 34999
512 GB 38999
1 TB 41799

iPhone 12 mini
Model Fiyatı (TL)
64 GB 18999
128 GB 19999
256 GB 21999

iPhone 12
Model Fiyatı (TL)
64 GB 20999
128 GB 21999
256 GB 23999

iPhone 11
Model Fiyatı (TL)
64 GB 14999
128 GB 15999

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