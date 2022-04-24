KATİL KİM?

Ünlü dedektifimiz hastanenin bekleme salonunda doktorla cinayet hakkında konuşuyordu. O esnada dehşete düşmüş bir kişi "Birisi karımı vurdu" diye hastaneye doğru koşarak geldi. Dedektif, adamdan ona her şeyi anlatmasını istedi. Anlattığına göre kahyası, Bay Clark'ı arayıp karısının başına korkunç bir şey geldiğini ve yoğun bakım ünitesinde olduğunu söylemişti. Bay Clark haberin ardından derhal telefonu kapatmış ve iş yerinden ayrılarak hastaneye gitmişti.

Bay Clark hikayesini bitirdiğinde, dedektif cinayete teşebbüs suçundan onu tutukladı. Bunu neden yaptı?