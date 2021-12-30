Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarının açıklandığı geçen haftanın verilerine açıkladı. Buna göre Türkiye'de toplam döviz mevduatı yüzde 0.43 artarak 265 milyar 603 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta şirketler 1.6 milyar dolarlık alım yaptı ve toplam döviz mevduatlarını 92,9 milyar dolara çıkardı. Parite etkisi düştüğünde ise tüzel kişilerin net alımları 1 milyar 594 milyarın dolar oldu. Şirketlerin döviz mevduatlarının 82,7 milyar doları mevduat bankalarında 10.1 milyar doları ise katılım bankalarında bulunuyor.

VATANDAŞ SATTI

Şirketlerin döviz alımları ile birlikte parite etkisi hariç döviz hesaplarında (DTH) 1 milyar 458 milyon dolar artış oldu. Yurtiçi yerleşiklerin yani şirketler ve vatandaşın toplam döviz mevduatı 238,9 milyar dolara çıktı. Gerçek kişiler yani vatandaşın mevduatı ise geçen hafta 136 milyon dolar geriledi ve 146 milyar 80 milyona indi. Türkiye'de vatandaşın döviz mevduatının 128.2 milyar doları mevduat bankalarında 17.8 milyar doları ise katılım bankalarında bulunuyor. Geçen hafta döviz mevduatı an çok azalan kesim ise yurtiçi bankalar oldu. Yurtiçi bankaların döviz mevduatı yüzde 11 azalma ile 1 milyar 529 milyon dolara indi.

BANKALARDAKİ DTH HESAPLARINDA DEĞİŞİM Tarih (Milyon dolar) 17.Ara 24.Ara Fark Gerçek Kişi 160.313 159.791 -522 Tüzel Kişi 91.281 92.894 1.613

24.12.2021 17.12.2021 Haftalık % Değişim Önceki 5 Hafta % Değişim Ort. Yıl Sonuna Göre % Değişim Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre % Değişim BANKALARDAKİ TOPLAM YP MEVDUATLAR (I+II) 265.603 264.458 0,43 0,16 0,70 1,33 I.MEVDUAT BANKALARI 234.035 232.729 0,56 0,10 0,13 0,71 A.Yurt İçinde Yerleşikler 210.945 209.590 0,65 0,18 1,19 1,45 1.Gerçek Kişiler 128.223 128.584 -0,28 0,43 -2,17 -1,00 2.Tüzel Kişiler 82.722 81.006 2,12 -0,21 6,87 5,50 B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar 1.529 1.723 -11,24 -2,64 -40,98 -19,39 C.Yurt Dışında Yerleşikler 15.708 15.688 0,13 -0,40 -9,21 -9,10 D.Yurt Dışında Yerleşik Bankalar 5.852 5.728 2,16 -0,10 9,12 10,83 II.KATILIM BANKALARI 31.568 31.729 -0,51 0,60 5,09 6,23 A.Yurt İçinde Yerleşikler 28.029 28.201 -0,61 0,62 3,10 4,32 1.Gerçek Kişiler 17.857 17.926 -0,38 0,21 -6,64 -5,06 2.Tüzel Kişiler 10.172 10.275 -1,00 1,36 26,22 26,20 B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar 97 104 -6,71 1,04 -46,76 -53,22 C.Yurt Dışında Yerleşikler 3.210 3.196 0,46 0,47 27,74 29,89 D.Yurt Dışında Yerleşik Bankalar 231 229 1,15 0,75 46,99 38,48