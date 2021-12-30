Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarının açıklandığı geçen haftanın verilerine açıkladı. Buna göre Türkiye'de toplam döviz mevduatı yüzde 0.43 artarak 265 milyar 603 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta şirketler 1.6 milyar dolarlık alım yaptı ve toplam döviz mevduatlarını 92,9 milyar dolara çıkardı. Parite etkisi düştüğünde ise tüzel kişilerin net alımları 1 milyar 594 milyarın dolar oldu. Şirketlerin döviz mevduatlarının 82,7 milyar doları mevduat bankalarında 10.1 milyar doları ise katılım bankalarında bulunuyor.
VATANDAŞ SATTI
Şirketlerin döviz alımları ile birlikte parite etkisi hariç döviz hesaplarında (DTH) 1 milyar 458 milyon dolar artış oldu. Yurtiçi yerleşiklerin yani şirketler ve vatandaşın toplam döviz mevduatı 238,9 milyar dolara çıktı. Gerçek kişiler yani vatandaşın mevduatı ise geçen hafta 136 milyon dolar geriledi ve 146 milyar 80 milyona indi. Türkiye'de vatandaşın döviz mevduatının 128.2 milyar doları mevduat bankalarında 17.8 milyar doları ise katılım bankalarında bulunuyor. Geçen hafta döviz mevduatı an çok azalan kesim ise yurtiçi bankalar oldu. Yurtiçi bankaların döviz mevduatı yüzde 11 azalma ile 1 milyar 529 milyon dolara indi.
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