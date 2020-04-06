06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
27 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aradan geçen 10 günde ateşinin düşmemesi üzerine dün gece hastaneye yatırıldı.
Doktorların tavsiyesi üzerine bir dizi ek teste girmek için hastaneye yatan 55 yaşındaki Johnson geceyi hastanede geçirdi. Başbakanlık, Johnson'ın 'rutin kontroller için önlem amaçlı' olarak hastaneye yatırıldığı bilgisini paylaştı.
Sabah saatlerinde Johnson'ın durumuyla ilgili bir açıklama yapan İskan Bakanı Robert Jenrick, "Ne kadar gerekirse o kadar süre hastanede kalacak ama iyi olduğunu duydum. Onu en kısa sürede 10 Numara'da (başbakanlık konutu) görmeyi dört gözle bekliyorum. Bu acil bir durum değil ve kesinlikle onun kısa süre içerisinde dönmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İngiliz hükümeti, Johnson'ın hastanede olsa bile görevde kalarak hükümeti yönetmeye devam edeceğini açıkladı. Daha önce olası bir hastalık durumunda, hükümete Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın liderlik etmesi kararlaştırılmıştı.
İngiltere'de son olarak Pazar günü güncellenen rakamlara göre, 621'i son 24 saatte olmak üzere 4934 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
JOHNSON'IN DURUMU İÇİN DOKTORLAR NE DİYOR?
Bazı testler yapılması için hastaneye yatırıldığı açıklanan Johnson'a uygulanacak tedavi takvimiyle ilgili herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.
Ancak uzmanlar İngiliz liderin yaşındaki bir Covid-19 hastasının 10 gün içerisinde semptomları atlatamaması durumunda, oksijen seviyesinin, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının ve kalp ritminin kontrol altında tutulduğunu belirtiyor.
"Başbakanın hastalığı atlatmakta zorlandığı açıkça gözüküyor" diyen Moleküler Viroloji Profesörü Jonathan Ball, "Olanlar enfeksiyonun nasıl gelişeceğini tahmin etmenin zorluğunu gösteriyor. Bazıları hafif bir soğuk algınlığından ötesini hissetmezken, bazıları çok ciddi ve bazen hayati tehlike içeren bir hastalık yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanları bazı hastaların semptomların görülmesinden 10 gün sonra kötüleşebildiğini belirtirken, zatürre başlangıcının da bu döneme denk geldiğini söylüyor.
İngiliz doktorlara göre Boris Johnson'ın sigara kullanmıyor oluşu da hastalığın seyri açısından belirleyici olabilir.
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