Alacakları nedeniyle Beşiktaş'a ihtar çektiği kaydedilen Tolgay da devre arasında ayrılan isimlerden olacak. Fikret Orman'ın daha önce ve dün yaptığı "Beşiktaş'ta ağzı değil, ayakları çalışan futbolcular oynar" açıklamasının Tolgay'a yönelik olduğu öne sürülüyor. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok talibi olan Tolgay'ın Beşiktaş'la Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.