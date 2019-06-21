Ali Koç'un diğer açıklamaları:

“Futbolda geçirdiğimiz talihsiz sezon basketbolda da bir nebze son iki ayda bizi yakaladı. İç sahada 15’te 15 yaptık, en çok galibiyetle Final-Four’a gittik ve 9 hafta öncesinde play-offa gitmeyi garantiledik. Üçü de ilk defa oluyor. Ancak şubat ayında başlayan sakatlıklara rağmen bu noktaya geldik. Önemli maç öncesi Sloukas’ın babası vefat etti. Sloukas da ne kadar azimli ve iyi bir insan olduğunu, ne kadar Fenerbahçe’ye ve kariyerine aşık bir insan olduğunu gösterdi.