21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'de 4 Nisan’da startı verilen "Fener Ol" kampanyası kapsamında “Win Win” (Kazan Kazan) programının dördüncü ayağı gerçekleştirildi. İşte gecenin tüm detayları...
TRANSFER MÜJDESİ
Ali Koç, transfer çalışmaları hakkında flaş bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunan başkan Ali Koç, "Bugünden kapanışa kadar atılacak SMS sayısını 2 ile çarpalım. Bu sayıyı yönetim olarak biz ekleyeceğiz ve bir transferde kullanacağız. Güzel isimler yolda! 1 milyon SMS atılsa 20 milyon TL yapar, ikiyle çarpınca 40 milyon TL eder. İyi bir oyuncu alınır." dedi.
Gelecek sezon Fenerbahçe'nin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda da görüşlerini dile getiren Ali Koç, "Ersun Hoca'nın oynatmaya çalıştığı futbola çok daha uygun bir Fenerbahçe olacak diyelim" ifadelerini kullandı.
"ŞU ANA KADAR 130 MİLYON TL GELDİ"
Programın sonunda da açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Bizi yalnız bırakmayan tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum. WinWin kampanyası Cumartesi günü bitecek ama Fener Ol projesi devam edecek. Şu ana kadar 130 milyon TL geldi, bu geceyi saymıyorum. Hiçbir kulüp değil, hiçbir kampanyanın bugüne kadar gerçekleştiremediği seviyeye geldik" diye konuştu.
MESUT ÖZİL DİYALOĞU
Yayının ilerleyen bölümlerinde Ali Koç ile Acun Ilıcalı arasında bir Mesut Özil diyalogu yaşandı. Acun Ilıcalı’nın “Mesut'un Arsenal ile 2 yıllık sözleşmesi var ama dün akşam birlikteydik ve şunu anladım. Mesut bir gün Fenerbahçe forması giyecek” yorumu üzerine Ali Koç “Mesut’u yayına bağla da iki sene sonrası için anlaşalım” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!