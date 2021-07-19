En çok ‘O’na yaradı!

İşte EURO 2020 ile takipçi sayısını en çok artıran futbolcular - Haberler

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Futbolseverleri bir ay boyunca ekran başına kilitleyen Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 İtalya'nın şampiyonluğuyla sona erdi. Gök Mavililer, 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olurken, şampiyona birçok genç ve yetenekli futbolcunun da ismini duyurmasını sağladı.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri kuruluşu KPMG Football Benckmark ekibi de turnuva boyunca şampiyonluk için mücadele eden futbolcuların sosyal medyada gördüğü ilgiyi araştırdı.

DANİMARKALILAR İLK İKİDE

Araştırma sonuçlarına göre, sosyal medyada takipçisini en çok yükselten beş futbolcunun ilk ikisi, yarı finale kadar yükselerek büyük başarı gösteren Danimarka'dan… Kırmızı-Beyaz Dinamitler’in attığı iki golle fark yaratan oyuncusu Mikkel Damsgaard yüzde 605 artış yakalayarak turnuvadan önce sosyal medyada 15 bin olan takipçi sayısını 105 bine yükseltti.

Bir diğer Danimarkalı Joakim Maehle de yüzde 198 artışla 100 bin takipçinin üzerine çıkarak ikinci sırada yer aldı. Danimarkalı sağ bekin 36 bin olan takipçi sayısı bir ayda 107 bin oldu.

K. PHILLIPS 1 MİLYONU GEÇTİ

Yüzde 168 artışla üçüncü sırada yer alan Belçikalı Jeremy Doku ise 74 bin olan takipçisini 199 bine çıkardı. Doku'nun ardından Almanya Milli Takım futbolcusu Robin Gosens, 74 bin olan takipçisini 383 bine, finalde İtalya’ya yenilerek büyük hüsran yaşayan İngiltere'nin orta sahası Kalvin Phillips ise 572 binden 1 milyon 182 bine yükseltti.

'’SOSYAL MEDYAYA DA YANSIYOR’

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, araştırma ile ilgili şunları söyledi:

''Avrupa Futbol Şampiyonası gibi dev organizasyonlar genç ve yetenekli futbolcular için bir vitrin… Sahada verdikleri mücadeleyle kendini gösteren ve fark yaratan futbolculara ilgi kulüplerle, teknik kadrolarla sınırlı kalmıyor. Hatırı sayılır bir hayran kitlesi de kazanmış oluyorlar. Üstelik EURO 2020'nin pandemi önlemleri nedeniyle eski yıllardaki kadar coşkulu geçemediğini de göz önünde bulundurursak sahaya gidemeyen pek çok futbolsever desteklerini sosyal medyada göstermiş oldu diyebiliriz. Futbolcuların sahada elde ettiği başarılar sosyal medyaya da etki ediyor. Bu artışın oynadıkları kulübe de büyük katkı sağladı da bir gerçek.''

Avrupa Futbol Şampiyonası döneminde takipçisini en çok artıran beş futbolcu:

FUTBOLCU TURNUVA ÖNCESİ TURNUVA SONRASI ARTIŞ ORANI M.Damsgaard 15 bin 105 bin %605 J.Maehle 36 bin 107 bin %198 J.Doku 74 bin 199 bin %168 R.Gosens 74 bin 383 bin %157 K.Phillips 572 bin 1 milyon 182 bin %107