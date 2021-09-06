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İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın arasındaki fark olay oldu - Magazin haberleri

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın arasındaki fark

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen sevgilisi Cedi Osman'ın arasındaki boy farkı sosyal medyada çok konuşuldu

06.09.2021 - 14:10 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Cedi Osman ve Ebru Şahin, oyuncu arkadaşları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğününe katıldı. Davetten fotoğraflarını paylaşan Ebru Şahin'in basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile arasındaki boy farkı sosyal medyada merak konusu oldu.

    Ebru Şahin'in boyu 1,66, Cedi Osman'ın ise, 2,01 santimetre.

  • Televizyon ve müzik dünyasındaki ünlü isimlere dair tüm detaylar merak konusu oluyor. Pek çoğu hakkında 'ekranda göründüğü gibi değil' sözlerini duymuşsunuzdur. Peki birbirinden iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkan ünlü isimlerin boylarını biliyor musunuz?

  • 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile evlenen ve mart ayında kızı Eda'yı kucağına alan oyuncu Amine Gülşe, 1,78 boyunda.

  • Manken ve sunucu Çağla Şıkel de 1,80 boyunda.

  • Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, ekranın en uzun isimlerinden. Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Korel, 1,81 uzunluğunda.

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