Igor Gorgonzola Novara formasıyla İtalya Ligi'ne damgasını vuran 23 yaşındaki milli voleybolcu, yeni sezonda Çizme'de olmayacak. Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; son dönemde kulübüyle sorunlar yaşayan Ebrar Karakurt'un Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Ebrar Karakurt, 2 yıl süren İtalya kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

Novara ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Ebrar, İtalyan ekibinden ayrıldıktan sonra Rus ekibiyle resmi sözleşme imzalayacak.

Milli yıldızın yeni kulübünde kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt'a yıllık 800 bin dolar ödeyecek.