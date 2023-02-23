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Haberler Voleybol Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu! Alacağı ücret dudak uçuklattı - Son dakika spor haberleri

İşte Ebrar Karakurt'un yeni takımı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'un İtalya macerası sona eriyor. Son 2 sezondur Igor Gorgonzola Novara forması giyen 23 yaşındaki yıldız isim, gelecek sezon için Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla anlaşmaya vardı.

Giriş: 23.02.2023 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL
Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu! Alacağı ücret dudak uçuklattı - Son dakika spor haberleri

Türk voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Ebrar Karakurt, 2 yıl süren İtalya kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

YENİ DURAĞI LOKOMOTİV KALININGRAD!

Igor Gorgonzola Novara formasıyla İtalya Ligi'ne damgasını vuran 23 yaşındaki milli voleybolcu, yeni sezonda Çizme'de olmayacak. Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; son dönemde kulübüyle sorunlar yaşayan Ebrar Karakurt'un Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

YILLIK 800 BİN DOLAR KAZANACAK

Milli yıldızın yeni kulübünde kazanacağı ücret ise dudak uçuklattı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt'a yıllık 800 bin dolar ödeyecek.

Novara ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Ebrar, İtalyan ekibinden ayrıldıktan sonra Rus ekibiyle resmi sözleşme imzalayacak.

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