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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İşte dünyanın en pahalı 11'i - Futbol Haberleri

        İşte dünyanın en pahalı 11'i

        Transfermarkt, Avrupa'nın büyük liglerinde yaptığı güncellemenin ardından dünyanın en değerli 11'i de belli oldu. Kadronun hücumdaki ikilisi değişmedi. Kylian Mbappé ve Erling Haaland, 180 milyon Euro'luk piyasa değerleriyle ileri uçta yerlerini aldılar. İşte dünyanın en değerli 11'i

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 10:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:17
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        • 1

          Mike Maignan - Milan
          45 milyon euro

        • 2

          Saliba - Arsenal
          75 milyon euro

        • 3

          Ruben Dias - Manchester City
          80 milyon euro

        • 4

          Gvardiol - Manchester City
          80 milyon euro

        • 5

          Declan Rice - Arsenal
          110 milyon Euro

        • 6

          Rodri - Manchester City
          110 milyon Euro

        • 7

          Bukayo Saka - Arsenal
          120 milyon Euro

        • 8

          Vinicius Jr. - Real Madrid
          150 milyon Euro

        • 9

          Jude Bellingham - Real Madrid
          180 milyon Euro

        • 10

          Erling Haaland - Manchester City
          180 milyon Euro

        • 11

          Kylian Mbappe - PSG
          180 milyon Euro

          Toplam kadro değeri: 1,3 milyar Euro

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