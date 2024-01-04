İşte dünyanın en pahalı 11'i
Transfermarkt, Avrupa'nın büyük liglerinde yaptığı güncellemenin ardından dünyanın en değerli 11'i de belli oldu. Kadronun hücumdaki ikilisi değişmedi. Kylian Mbappé ve Erling Haaland, 180 milyon Euro'luk piyasa değerleriyle ileri uçta yerlerini aldılar. İşte dünyanın en değerli 11'i
- 1
Mike Maignan - Milan
45 milyon euro
- 2
Saliba - Arsenal
75 milyon euro
- 3
Ruben Dias - Manchester City
80 milyon euro
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- 4
Gvardiol - Manchester City
80 milyon euro
- 5
Declan Rice - Arsenal
110 milyon Euro
- 6
Rodri - Manchester City
110 milyon Euro
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- 7
Bukayo Saka - Arsenal
120 milyon Euro
- 8
Vinicius Jr. - Real Madrid
150 milyon Euro
- 9
Jude Bellingham - Real Madrid
180 milyon Euro
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- 10
Erling Haaland - Manchester City
180 milyon Euro
- 11
Kylian Mbappe - PSG
180 milyon Euro
Toplam kadro değeri: 1,3 milyar Euro