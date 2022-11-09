FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.
İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" unvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.
Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı gol "Tanrı'nın eli" olarak değerlendirilen Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.
İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.
ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, "Altın Top"u kazandı.
Rusya'da 2018'de düzenlenen son Dünya Kupası'nda ise bu ödüle Hırvat Luka Modric uzandı.
Dünya Kupası'nda 1982'den bu yana uygulanan "Altın Top" ödülünü alan futbolcular şunlar:
Altın Eldiven
Dünya Kupası'nda en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması, 1994 ABD'de hayata geçirildi.
İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kalecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi.
"Altın Eldiven" ödülünü kazanan kaleciler ve ülkeleri şöyle:
En iyi genç oyuncu
Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı.
Bu ödülü, ilk olarak Pele kazandı, son ödül ise Fransız Kylian Mbappe'ye gitti.
"En iyi genç oyuncu" ödülünü alan isimler şunlar:
Centilmenlik ödülü
"FIFA Centilmenlik Ödülü", Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor.
İlk olarak 1970'te Peru'ya verilen ödülü son kazanan ülke ise İspanya oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke, 4 kezle Brezilya oldu, İspanya 3, İngiltere 2, Peru, Batı Almanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.
Centilmenlik ödülü kazanan ülkeler şöyle:
En eğlendirici takım
FIFA, 1994 Dünya Kupası'ndan itibaren "en eğlendirici takım" ödülü de verdi.
Halk tarafından yapılan oylamayla verilen ödülü, 1994 ABD'de Brezilya, 1998 Fransa'da Fransa, 2002 Güney Kore-Japonya'da Güney Kore, 2006 Almanya'da Portekiz, 2010 Güney Afrika'da Almanya, 2014 Brezilya'da Kolombiya ve 2018 Rusya'da Belçika kazandı.
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