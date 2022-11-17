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İşte dört büyüklerin 14 haftalık yayın geliri! - Son dakika spor haberleri

İşte dört büyüklerin 14 haftalık yayın geliri!

Süper Lig'de geride kalan 14 haftanın ardından yayın geliri dağılımı da belli oldu. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kazandıkları para...

Giriş: 17.11.2022 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Süper Lig'de 14 hafta sonunda dört büyüklerin yayın gelirindeki toplam kazancı 399,5 milyon lira oldu. 

  • Kulüpler 13'er maç yaparken, en fazla geliri 118 milyon 186 bin lirayla Galatasaray elde etti.

  • Sarı-kırmızlılar lige katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin lira, geride kalan yıllardaki 22 şampiyonluk sayesinde 62 milyon 920 bin lira ve ligdeki performansıyla 21 milyon 850 bin lirayı kasasına koydu.

  • Geçmiş yıllarda 19 şampiyonluğu bulunan ve bu alanda Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde bu sezon 2 puan farkla zirvede yer alsa da yayın geliri paylaşımında ikinci sırada kaldı.

  • Sarı-lacivertliler, lige katılım payının yanı sıra geçmiş şampiyonluklardan 54 milyon 340 bin lira ve lig performansından 23 milyon lira olmak üzere toplamda 110 milyon 756 bin liralık kazanca ulaştı.

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