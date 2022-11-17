Yayın geliri paylaşımı nasıl yapılıyor?

Ligin yayın hakkı için sezon başında yapılan ihalede en yüksek teklif, 2 milyar 105 milyon lirayla beIN Sports'tan gelmişti. İlk etapta bu teklif beğenilmeyip ihale iptal edilse de yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2 milyar 200 milyon lirada mutabakat sağlandı.