İşte 'Çiftlik Bank'ta 2 numaranın ilk ifadesi!

Yurt dışından dün hava yoluyla Türkiye'ye getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
AA'da yer alan habere göre, Fatih Aydın'ın emniyete götürüldükten sonra yapılan üst aramasında yerli veya yabancı para ile cep telefonu bulunmazken, üzerinden yalnızca aşı kartı, pasaport, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Uruguay'a ait geçici kimlik kartı ile telefonlarda kullanılan bir SD kart ele geçirildi.
Savcılığın talebi üzerine, Fatih Aydın'ın üzerinde ele geçirilen SD kartın içeriğinde ne olduğunun tespit edilmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilerek inceleneceği öğrenildi.
Fatih Aydın'ın, emniyete getirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan ön mülakatta ise Çiftlik Bank'a kardeşi Mehmet Aydın'ın kendisini aile üyesi olması nedeniyle ortak yaptığını, şirketin görünürde ortağı olduğunu ama işleyişiyle ilgili bir ilgisi olmadığını ileri sürdüğü belirtildi.
İfade alma işlemine geçilmesinin ardından Fatih Aydın'a, Çiftlik Bank sisteminin işleyişi, çalışma sistemi, Mehmet Aydın'ın şirketteki konumu, niye teslim olmadığı, yurt dışına ne kadar para çıkarıldığı, mağdurların zararının ne kadar olduğu ve ödenip ödenmeyeceği yönünde sorular yöneltileceği öğrenildi.
ÇİFTLİK BANK SİSTEMİNE İLİŞKİN YENİ SORUŞTURMA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 3 ayrı davanın ardından yeni mağdurların çıkması üzerine yeni bir soruşturma daha yürütüldüğü ortaya çıktı.
Çiftlik Bank kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişiye yönelik yürütülen soruşturma dosyasının, 104 mağdurun zararının tespiti amacıyla bilirkişiye gönderileceği öğrenildi.
Emniyette gözaltında tutulan Fatih Aydın'ın savcılık işlemlerinin de bu soruşturma dosyası üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
Yeni soruşturmada mağdurların zararının tespit edilmesi halinde Fatih Aydın ve Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında dördüncü kez iddianame hazırlanarak dava açılacak.
Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 3 ayrı davada, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın toplam 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Dördüncü kez dava açılması halinde Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında istenen hapis cezaları da artacak.
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