Bu kriterle aslında kendinizi de yeniliyorsunuz. 33 ayrı kriteri var. Biz bunu bir bahane kabul ederek kendimizi düzenleyebilmek adına çalışmalarımıza başladık. Aslında bizim 4 ayrı sahilimizde daha müracaatımız var. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Bursa'da 3-4 sahilde daha mavi bayrak dalgalanacak.