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        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!

        Transfer döneminin başlaması ile birlikte imzalar da gelmeye başladı. Ancak hala birçok yıldız bonservisi elinde yeni takımlarını bekliyor. İşte Türk takımlarını da yakından ilgilendiren bonservisi elinde olan futbolcular...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 09:48
        • 1

          Daichi Kamada

        • 2

          Wilfried Zaha

        • 3

          Jonathan Bamba

        • 4

          David de Gea

        • 5

          Moussa Dembélé

        • 6

          Daniel Amartey

        • 7

          Yerry Mina

        • 8

          Adama Traoré

        • 9

          Nathan Redmond

        • 10

          Mohamed Elyounoussi

        • 11

          Jesse Lingard

        • 12

          Lucas Moura

        • 13

          James Rodriguez

        • 14

          Manuel Lanzini

        • 15

          Miha Zajc

        • 16

          Alfredo Morelos

        • 17

          Eden Hazard

        • 18

          Sergio Ramos

        • 19

          Alexis Sánchez

        • 20

          Juan Cuadrado

        • 21

          Munir El Haddadi

        • 22

          Willian

        • 23

          Dimitrios Pelkas

        • 24

          Tiemoué Bakayoko

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