Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş'ta sportif direktörlüğe getirileceği öne sürülen Mircea Lucescu'nun görev tanımı da belli oldu. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve konuya ilişkin açıklama yaptı. Kocadağ, anlaşmaları halinde Mircea Lucescu'nun kulüpte danışmanlık yapacağını belirterek, "Shakhtar'daki yapılanmalarını biliyoruz, Lucescu´dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz" dedi.

"SERGEN YALÇIN'IN ÜSTÜNE DİREKTÖR GELMESİ GİBİ BİR DURUM YOK"

Anlaşma sağlamaları halinde Lucescu'nun sportif direktör değil futbol aklı olarak danışmanlık yapacağını söyleyen Emre Kocadağ, "Shakhtar'daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu´dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.