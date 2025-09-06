Habertürk
        İşte Altın Portakal için yarışacak filmler

        İşte Altın Portakal için yarışacak filmler

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde; Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarında "Altın Portakal" için yarışacak filmler belli oldu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 00:22 Güncelleme: 06.09.2025 - 00:22
        İşte Altın Portakal için yarışacak filmler
        24 Ekim- 2 Kasım 2025 tarihleri arasında bu sene 62.’si gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 film yer alıyor. Altın Portakal’da filmler; En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında yarışacak. Ulusal seçkilerde tüm filmler Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da sinemaseverlerle buluşacak.

        Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün kurucu başkanı, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Senarist, yazar, akademisyen Hüseyin Kuzu ve Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyesi Doç. Dr. Suncem Koçer’in ön seçici kurulunu oluşturduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda farklı sinema kültürlerine ait, içinde bolca çeşitlilik bulunduran geniş bir yelpaze bulunuyor.

        “Ulusal Uzun Metraj Yarışması” filmleri arasında; Şeyhmus Altun’un yönettiği, Fevziye Hazal Yazan ve Şeyhmus Altun’un yapımcılığını üstlendiği ‘Aldığımız Nefes’, yönetmenliğini Sunay Terzioğlu, yapımcılığını Timur Harzadın’ın üstlendiği ‘Bağlar, Kökler ve Tutkular’, Erdem Yener’in yönetmenliği, Hüseyin Yener’in yapımcılığı ile ‘Barselo’, K. Erkan Yazıcı’nın yazıp yönettiği, Mahpare Tanın ve Myrıam Carrel’in yapımcılığını üstlendiği ‘Doğudan Fragmanlar’,Ziya Demirel’in yönettiği, Anna Maria Aslanoğlu ve Emre Oskay tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen ‘En Güzel Cenaze Şarkıları’, Özcan Alper’in yönettiği Emre Oskay ve Soner Alper’in yapımcılığını yürüttüğü Erken Kış’, yönetmenliğini Ensar Altay, yapımcılığını ise Süleyman Civliz ve yine Ensar Altay’ın üstlendiği ‘Kanto’, Ragıp Ergün’ün yönettiği Özlem Öcalmaz Yıldız, Jeanne-Peri Foucault, Ozan Yıldız ve yine Ragıp Ergün’ün yapımcılığı ile ‘Noir, Tunç Davut’un yönetmenliğini üstlendiği, Sinem Altındağ, Tunç Davut, Faruk Güven, Hakkı Yazıcı ve Cem Yılmazer’in yapımcılığını gerçekleştirdiği ‘Kesilmiş Bir Ağaç Gibi’, Hasan Tolga Pulat’ın yazıp yönetmenliği, yapımcılığı Tuncay Kaymaz ve Tayfun Burus ile ‘Parçalı Yıllar’, Emre Sert ve Gözde Yetişkin’in yazıp yönettiği, Kerem Çelebi, Emre Sert ve Gözde Yetişkin ve Ender Sevim’in yapımcılığını gerçekleştirdiği ‘Sahibinden Rahmet’, yönetmenliğini ve yapımcılığını Seyfettin Tokmak’ ın üstlendiği ‘Tavşan İmparatorluğu’ yer alıyor.

        Altın Portakal’da Kısa ve Belgesel Film Yarışmalarındaki Filmler Açıklandı

        Ön seçici kurulunu Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğretim üyesi Prof. Senem Duruel Erkılıç, Sinema yazarı, Digiturk Sinema Kanalları program yöneticisi Okan Arpaç ve Belgeselci, akademisyen Ayşegül Selenga Taşkent’in oluşturduğu Ulusal Kısa ve Belgesel Film yarışmalarında yarışacak filmler belli oldu.

        Ulusal Kısa Film Yarışması’nda; yönetmen ve yapımcılığını Alina Evirgen’in üstlendiği ‘Adako’, yönetmenliği Okan Akgün, yapımcılığı Suat Köçer tarafından gerçekleştirilen ‘Akşam Yemeği’, yönetmenliğini Sandra Peso ve yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu’nun üstlendiği ‘Bimba’, yönetmenliği Hamdi Furkan Yıldırım, yapımcılığı Sait Dindar, Faruk Ulusoy ve Hamdi Furkan Yıldırım tarafından gerçekleştirilen ‘Defne’, yönetmenliğini Gizem İbak, yapımcılığını Burhan Gün’ün üstlendiği ‘Eudaimonia’, Nuh Lalbay’ın yönetmenliği ile ‘Giderayak’, yönetmenliği Mehmet Oğuz Yıldırım, yapımcılığı Ahmet Toğaç, Sami Yıldırım ve Mehmet Oğuz Yıldırım tarafından gerçekleştirilen ‘Kudret’, yönetmenliğini Deniz Koloş, yapımcılığını yine Deniz Koloş, Cengiz Karadağ, Onur Güler ve Simay Antep’in üstlendiği ‘Ölüm Bizi Ayırana Dek’, yönetmenliği Hazan Beklen, yapımcılığı Dorukhan Acar ile ‘Soğuk Beyaz’, yönetmenliği Özer Arslan, yapımcılığı Hüseyin Göçmez tarafından gerçekleştirilen ‘Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz’ filmleri yer alıyor.

        Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda; yönetmen ve yapımcılığını Barış Altı’nın üstlendiği ‘Berona’, yönetmenliği Evrim Çervatoğlu, yapımcılığı Sibel Seniha Özorhon, Kuzey Yücehan Sevgican ve Evrim Çervatoğlu tarafından gerçekleştirilen ‘KEÇİ501’, yönetmenliğini Ali Urgancı, yapımcılığı Kaan Urgancıoğlu’nun üstlendiği ‘Kendal'a Bir Heykel’, yönetmenliği Aslı Atasoy’un, yapımcılığını da yine Aslı Atasoy ve Hakan Kasırga’nın gerçekleştirdiği ‘Kitabın Rüyası’, yönetmenliği Tolga Oskar’ın, yapımcılığını Bayazıt Yüksekdam ve yine Tolga Oskar ve yaptığı ‘Nilgün’, Tayfun Belet yönetmenliği, Nur Deriş ve yine Tayfun Belet’in yapımcılığı ile ‘Roman Gibi’, Güneş Kazdal ve Jehan Barbur’un yönetmenliğini yine Jehan Barbur’un yapımcılığını üstlendiği ‘Tanıştığıma Memnun Oldum’, Feyyaz Yıldırım yönetmenliği, Ferahnaz Ör, Meryem Yavuz, Ahmet Kenan Bilgiç, Melda Çınar ve yine Feyyaz Yıldırım’ın yapımcılığı ile ‘The Making Of Michel Petite’, Selin Aktaş ve Murat Kadir Toy’un yönetmen ve yapımcılığını üstlendiği ‘Üstad Mehmed Siyah Kalem’, Rıza Oylum’un yazıp yönettiği, yapımcılığını Murat Yıldırım ve yine Rıza Oylum’un gerçekleştirdiği ‘Yerli Yurtsuz’ filmleri yer alıyor.

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller 1 Kasım 2025, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ödül töreninde açıklanacak.

        Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

        • Aldığımız Nefes — Yönetmen: Şeyhmus Altun | Yapımcı: Şeyhmus Altun, Fevziye Hazal Yazan
        • Bağlar, Kökler ve Tutkular — Yönetmen: Sunay Terzioğlu | Yapımcı: Timur Harzadın
        • Barselo — Yönetmen: Erdem Yener | Yapımcılar: Hüseyin Yener, Erdem Yener
        • Doğudan Fragmanlar — Yönetmen: K. Erkan Yazıcı | Yapımcı: Mahpare Tanın, Myrıam Carrel
        • En Güzel Cenaze Şarkıları — Yönetmen: Ziya Demirel | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu , Emre Oskay
        • Erken Kış — Yönetmen: Özcan Alper | Yapımcılar: Emre Oskay, Soner Alper
        • Kanto — Yönetmen: Ensar Altay | Yapımcılar: Süleyman Civliz, Ensar Altay
        • Noir — Yönetmen: Ragıp Ergün | Yapımcılar: Özlem Öcalmaz Yıldız,Jeanne-Peri Foucault, Ozan Yıldız, Ragıp Ergün
        • Kesilmiş Bir Ağaç Gibi — Yönetmen: Tunç Davut | Yapımcılar: Sinem Altındağ, Hakkı Yazıcı, Cem Yılmazer, Tunç Davut, Faruk Güven
        • Parçalı Yıllar — Yönetmen: Hasan Tolga Pulat | Yapımcılar: Tuncay Kaymaz, Tayfun Burus
        • Sahibinden Rahmet — Yönetmenler: Emre Sert, Gözde Yetişkin | Yapımcılar: Kerem Çelebi, Emre Sert, Gözde Yetişkin, Ender Sevim
        • Tavşan İmparatorluğu — Yönetmen & Yapımcı: Seyfettin Tokmak

        Ulusal Kısa Film Yarışması

        • Adako — Yönetmen & Yapımcı: Alina Evirgen
        • Akşam Yemeği — Yönetmen: Okan Akgün | Yapımcı: Suat Köçer
        • Bimba — Yönetmen: Sandra Peso | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu
        • Defne — Yönetmen: Hamdi Furkan Yıldırım | Yapımcılar: Sait Dindar, Faruk Ulusoy, Hamdi Furkan Yıldırım
        • Eudaimonia — Yönetmen: Gizem İbak | Yapımcı: Burhan Gün
        • Giderayak — Yönetmen: Nuh Lalbay
        • Kudret — Yönetmen: Mehmet Oğuz Yıldırım | Yapımcılar: Ahmet Toğaç, Sami Yıldırım, Mehmet Oğuz Yıldırım
        • Ölüm Bizi Ayırana Dek — Yönetmen: Deniz Koloş | Yapımcılar: Deniz Koloş, Cengiz Karadağ, Onur Güler, Simay Antep
        • Soğuk Beyaz — Yönetmen: Hazan Beklen | Yapımcı: Dorukhan Acar
        • Verdiğiniz Bilginin Doğruluğu İçin Teşekkür Ederiz — Yönetmen: Özer Arslan | Yapımcı: Hüseyin Göçmez

        Ulusal Belgesel Film Yarışması

        #resim#1290759#

        • Berona — Yönetmen & Yapımcı: Barış Altı
        • KEÇİ501 — Yönetmen: Evrim Çervatoğlu | Yapımcılar: Sibel Seniha Özorhon, Kuzey Yücehan Sevgican, Evrim Çervatoğlu
        • Kendal’a Bir Heykel — Yönetmen: Ali Urgancı | Yapımcı: Kaan Urgancıoğlu
        • Kitabın Rüyası — Yönetmen: Aslı Atasoy | Yapımcılar: Aslı Atasoy, Hakan Kasırga
        • Nilgün — Yönetmen: Tolga Oskar | Yapımcılar: Tolga Oskar, Bayazıt Yüksekdam
        • Roman Gibi — Yönetmen: Tayfun Belet | Yapımcılar: Tayfun Belet, Nur Deriş
        • Tanıştığıma Memnun Oldum — Yönetmenler: Güneş Kazdal, Jehan Barbur | Yapımcı: Jehan Barbur
        • The Making Of Michel Petite — Yönetmen: Feyyaz Yıldırım | Yapımcılar: Ferahnaz Ör, Feyyaz Yıldırım, Meryem Yavuz, Ahmet Kenan Bilgiç, Melda Çınar
        • Üstad Mehmed Siyah Kalem — Yönetmenler & Yapımcılar: Selin Aktaş, Murat Kadir Toy
        • Yerli Yurtsuz — Yönetmen & Senarist: Rıza Oylum | Yapımcılar: Rıza Oylum, Murat Yıldırım
        #Antalya Altın Portakal Film Festivali
        #sinema
        #ödül
        #festival
        Yazı Boyutu
