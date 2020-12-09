Apple tanıttı: İşte AirPods Max

Apple, ilk kablosuz kulaküstü kulaklık modeli AirPods Max’i tanıttı. Apple tasarımı dinamik sürücü, aktif gürültü engelleme, şeffaf mod, adaptif EQ ve dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses gibi özelliklere sahip olan Apple AirPods Max, azay grisi, gümüş rengi, gök mavisi, yeşil ve pembe olmak üzere beş renk seçeneğiyle geliyor. Bugünden itibaren sipariş edilebilen AirPods Max, 15 Aralık Salı gününden itibaren satışta olacak.
AirPods Max’teki nefes alabilen örme başlık, ağırlığı dağıtarak baş üstündeki basıncı azaltıyor. Başlıktan kulak yastıklarına kadar, AirPods Max’in her parçası özel akustik performans sunacak şekilde geliştirilen kulaklığın kafa bandını kaplayan nefes alma özelliğine sahip örgü başlık, ağırlığı dağıtacak ve başın üzerindeki basıncı azaltacak biçimde üretildi.
PASLANMAZ ÇELİKTEN...
Paslanmaz çelik kafa bandı çerçevesi çok çeşitli baş şekilleri ve boyutları için dayanıklılık, esneklik ve konfor sunuyor. AirPods Max’in paslanmaz çelik olan ve iç içe geçen kafa bandı kolları genişleyip yerinde kalarak istenen uyumu sağlıyor.
Sağ ve sol kulaklıklar, kulaklık basıncını dengeleyip dağıtan ve kulaklığın kullanıcının başının konturlarına uyması için bağımsız şekilde dönmesini sağlayan bir mekanizmayla kafa bandına bağlanıyor. Her bir kulaklıkta ses yalıtımı sağlamak üzere akustik olarak geliştirilmiş hafızalı köpük kullanılıyor.
DIGITAL CROWN İLE KONTROL
AirPods Max’te yer alan ve Apple Watch’tan ilham alan Digital Crown, hassas ses düzeyi denetiminin yanı sıra ses çalma veya duraklatma, sonraki parçaya geçme, telefon aramalarını cevaplama veya sonlandırma ve Siri’yi etkinleştirme olanağı sunuyor. Kulaklıktaki gürültü denetimi düğmesi, aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod arasında geçiş sağlıyor.
40 MM'LİK DİNAMİK SÜRÜCÜ
AirPods Max’te zengin, derin baslar, hassas orta aralıklar ve canlı, net yüksek frekans genişletme sağlayan Apple tasarımı 40 mm dinamik sürücü bulunuyor. Sağ ve sol kulaklıkta bulunan Apple tasarımı H1 çip, özel akustik tasarım ve gelişmiş yazılımlar sayesinde AirPods Max, bilişimsel ses teknolojisinden yararlanarak olabilecek en yüksek kaliteli dinleme deneyimine odaklanıyor.
Saniyede 9 milyar işlem yapabilen çiplerin 10 ses çekirdeğinin her birinden yararlanan bilişimsel ses teknolojisi, Adaptif EQ, aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve uzamsal ses olanağı sağlayan bir dinleme deneyimine güç veriyor.
ŞEFFAF MOD
AirPods Max’te bulunan Adaptif EQ, kullanıcıya iletilen ses sinyalini ölçüp, düşük ve orta frekansları gerçek zamanlı biçimde düzenleyerek sesi kulak yastıklarının uyumuna ve yalıtımına göre ayarlıyor. Aktif Gürültü Engelleme ise sağ ve sol kulaklıkta bulunan dışa dönük üç mikrofon çevredeki gürültüyü algılarken, kulaklığın içindeki bir mikrofon da dinleyicinin kulağına ulaşan sesi izliyor. AirPods Max ile kullanıcılar, müzik dinlerken bir yandan da çevredeki sesleri duymak için şeffaf moda geçiş yapabiliyorlar.
BAŞ İZLEME İLE UZAMSAL SES
AirPods Max, sesleri bir mekan içinde hemen hemen her yere yerleştirmek için dinamik baş izleme özelliğine sahip uzamsal ses özelliğinden yararlanıyor. Böylece 5.1, 7.1 ve Dolby Atmos kalitesinde kaydedilmiş içeriklerde sinema salonlarındakine benzeyen bir deneyim sağlanıyor.
AirPods Max ve iPhone veya iPad’deki jiroskop ve ivmeölçeri kullanan uzamsal ses, kullanıcının başının ve aygıtın hareketini izliyor, hareket verilerini karşılaştırıyor, ardından ses alanını, kullanıcının başı hareket ederken bile aygıta bağlı kalacak şekilde yeniden eşliyor.
20 SAATLİK PİL ÖMRÜ
Apple’ın sesli asistanı Siri ile de etkileşim kurabilen AirPods Max, aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses özellikleri etkinken 20 saate kadar yüksek kaliteli ses, konuşma süresi veya film izleme olanağı sunan bir pil ömrüne sahip.
AirPods Max, kullanılmadığı zamanlarda pil şarjını korumaya yardımcı olan ultra düşük güç durumuna geçmesini sağlayan yumuşak ve ince Smart Case ile birlikte geliyor.
TÜRKİYE FİYATI 5699 TL
AirPods Max, yumuşak ve ince Smart Case’te saklandığında şarjı koruyan ultra düşük güç durumuna geçiyor.
Apple, bugünden itibaren siparişlerini almaya başladığı AirPods Max’in ABD fiyatını 549 dolar olarak duyurdu. Gönderimlerine 15 Aralık'ta başlanacak olan AirPods Max’in Türkiye fiyatı 5 bin 699 TL olarak açıklandı.
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