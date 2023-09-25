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        Haberler Yaşam İşte 48 bin dolarlık Barbie!

        İşte 48 bin dolarlık Barbie!

        ABD'nin Californiya eyaletinde Dünya Oyuncak Bebek Günü kapsamında 48 bin dolarlık Barbie bebek görücüye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:32
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          ABD'nin Californiya eyaletinde Dünya Oyuncak Bebek Günü kapsamında antika oyuncak bebeklerin yanı sıra 48 bin dolarlık (1 milyon 305 bin TL) Barbie bebek de sergilendi.

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          Siyah beyaz mayosu, sarı at kuyruğu saçı ve kırmızı rujuyla öne çıkan Barbie, Grovian Bebek Müzesi ve Carmel Bebek Dükkanı Yöneticileri Michael Canadas ve David Robinson tarafından 31 Temmuz 2023 tarihinde alındı.

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          1959 yılında piyasaya sürülen ve 'No. 1 Ponytail' olarak da bilinen bu Barbie serisi 3 dolara satılıyordu.

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          Ancak serinin ilki olması nedeniyle koleksiyonerlerin dikkatini çeken 1 Numaralı Barbie (No.1 Barbie) şimdilerde binlerce dolar değerinde!

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