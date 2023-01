İşte 28. Critics’ Choice Ödülleri'ni kazananlar

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) bu yıl 28. kez verildi. En İyi Film Ödülü Everything Everywhere All at Once'a gitti. Cate Blanchett Tar ile En İyi Aktris Ödülü'ne, Brendan Fraser The Whale ile En İyi Aktör Ödülü'ne layık görüldü

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde, 28. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen ödül törenine Everything Everywhere All at Once filmi 5 ödülle damga vurdu...

İşte kazananlar...

En İyi Film

Everything Everywhere All at Once

En İyi Yönetmen

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

En İyi Aktör

Brendan Fraser, The Whale

En İyi Aktris

Cate Blanchett, Tár

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

En İyi Genç Aktör ya da Aktris

Gabriel LaBelle, The Fabelmans

En İyi Oyuncu Kadrosu

Glass Onion: A Knives Out Mystery

En İyi Orijinal Senaryo

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

En İyi Uyarlama Senaryo

Sarah Polley, Women Talking

En İyi Sinematografi

Claudio Miranda, Top Gun: Maverick

En İyi Yapım Tasarımı

Florencia Martin and Anthony Carlino, Babylon

En İyi Kurgu

Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once

En İyi Kostüm Dizaynı

Ruth E. Carter, Black Panther: Wakanda Forever

En İyi Saç ve Makyaj

Elvis

En İyi Görsel Efekt

Avatar: The Way of Water

En İyi Komedi

Glass Onion: A Knives Out Mystery

En İyi Animasyon Filmi

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Yabancı Dildeki En İyi Film

RRR

En İyi Şarkı

Naatu Naatu, RRR

En İyi Film Müziği

Hildur Gudnadóttir, Tár

TELEVİZYON

En İyi Drama Dizisi

Better Call Saul

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Bob Odenkirk, Better Call Saul”

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Zendaya, Euphoria

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Jennifer Coolidge, The White Lotus

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Jeremy Allen White, The Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Jean Smart, Hacks

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

Henry Winkler, Barry

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

En İyi Limitli Dizi

The Dropout

Televizyon İçin Yapılan En İyi Film

Weird: The Al Yankovic Story

Best Animated Series En İyi Anşmasyon Serisi

Harley Quinn

Best Foreign Language Series Yabancı Dilde En İyi Dizi

Pachinko

En İyi Talk Show

Last Week Tonight With John Oliver

Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Jeff Bridges

