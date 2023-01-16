İşte 28. Critics’ Choice Ödülleri'ni kazananlar

Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana her yıl düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) bu yıl 28. kez verildi. En İyi Film Ödülü Everything Everywhere All at Once'a gitti. Cate Blanchett Tar ile En İyi Aktris Ödülü'ne, Brendan Fraser The Whale ile En İyi Aktör Ödülü'ne layık görüldü
Broadcast Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 1995 yılından bu yana düzenlenen Critics’ Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) ABD'nin Los Angeles kentinde, 28. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen ödül törenine Everything Everywhere All at Once filmi 5 ödülle damga vurdu...
İşte kazananlar...
En İyi Film
Everything Everywhere All at Once
En İyi Yönetmen
Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once
En İyi Aktör
Brendan Fraser, The Whale
En İyi Aktris
Cate Blanchett, Tár
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever
En İyi Genç Aktör ya da Aktris
Gabriel LaBelle, The Fabelmans
En İyi Oyuncu Kadrosu
Glass Onion: A Knives Out Mystery
En İyi Orijinal Senaryo
Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once
En İyi Uyarlama Senaryo
Sarah Polley, Women Talking
En İyi Sinematografi
Claudio Miranda, Top Gun: Maverick
En İyi Yapım Tasarımı
Florencia Martin and Anthony Carlino, Babylon
En İyi Kurgu
Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once
En İyi Kostüm Dizaynı
Ruth E. Carter, Black Panther: Wakanda Forever
En İyi Saç ve Makyaj
Elvis
En İyi Görsel Efekt
Avatar: The Way of Water
En İyi Komedi
Glass Onion: A Knives Out Mystery
En İyi Animasyon Filmi
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Yabancı Dildeki En İyi Film
RRR
En İyi Şarkı
Naatu Naatu, RRR
En İyi Film Müziği
Hildur Gudnadóttir, Tár
TELEVİZYON
En İyi Drama Dizisi
Better Call Saul
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Bob Odenkirk, Better Call Saul”
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Zendaya, Euphoria
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
Giancarlo Esposito, Better Call Saul
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
Jennifer Coolidge, The White Lotus
En İyi Komedi Dizisi
Abbott Elementary
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Jeremy Allen White, The Bear
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Jean Smart, Hacks
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
Henry Winkler, Barry
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
En İyi Limitli Dizi
The Dropout
Televizyon İçin Yapılan En İyi Film
Weird: The Al Yankovic Story
Best Animated Series En İyi Anşmasyon Serisi
Harley Quinn
Best Foreign Language Series Yabancı Dilde En İyi Dizi
Pachinko
En İyi Talk Show
Last Week Tonight With John Oliver
Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Jeff Bridges