        Haberler Spor Futbol İşte 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları! - Futbol Haberleri

        İşte 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları!

        Almanya ve Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 01:05 Güncelleme: 18.11.2025 - 01:05
        İşte Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları!
        Avrupa elemelerinde 10. hafta heyecanı, A,G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.

        A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.

        Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray forması giyen Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.

        G Grubu'nda lider Hollanda ise Litvanya'yı 4-0 yenerek 20 puana ulaştı.

        Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na kaldı.

        Gruplarını ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise play-off oynayacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        A Grubu:

        Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0

        Almanya-Slovakya: 6-0

        G Grubu:

        Malta-Polonya: 2-3

        Hollanda-Litvanya: 4-0

        L Grubu:

        Çekya-Cebelitarık: 6-0

        Karadağ-Hırvatistan: 2-3

        Sane şov yaptı, Almanya farklı kazandı!
        Haberi Görüntüle
