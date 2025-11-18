2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 6. ve son hafta maçında Almanya evinde Slovakya ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

SANE'DEN 2 GOL - 1 ASİST!

Panzerler'e galibiyeti getiren golleri Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sane (2), Ridle Baku ve Assan Ouedraogo kaydetti. Ayrıca Sane, son golün de asistini yapan isim oldu.

ALMANYA DÜNYA KUPASI'NDA! Bu sonucun ardından Almanya 15 puanla grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na direkt katılma şansı elde etti. Slovakya ise 12 puanla 2. sırada yer alarak play-off biletini kaptı.