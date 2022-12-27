2022'nin en yıkıcı doğal afetleri

Christian Aid'in yayımladığı raporda bu yıl iklim değişikliğine bağlı en yıkıcı doğal afetler listelendi. Eylül ayında ABD´nin Florida eyaleti ve Küba'da etkili olan Ian Kasırgası´nın 100 milyar dolar maddi zarara yol açtığı ve 40 bin kişinin yerinden edilmesine neden olduğu ifade edildi.

Avrupa'da yaz aylarında etkili olan kuraklığın 20 milyar dolara mal olduğu belirtilirken; Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde 7 milyon kişinin yerinden edildiği ve 30 milyar dolar da maddi zararın oluştuğu aktarıldı. "Bu doğal afetler iklim eylemine duyulan acil ihtiyacı vurguluyor" denilen raporda, "Yakın zamanda COP27'de kararlaştırılan kayıp ve hasar fonunun, büyük kayıplar yaşayan insanlara mali destek sağlama konusundaki öneminin altını çiziyoruz" ifadeleri kullanıldı.