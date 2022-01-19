SANAL GERÇEKLİKTE YEMEK

The Sun'da yer alan habere göre Simpsons dizisinde, Homer ve Marge sanal gerçeklik gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla sanal şekerleme ile kendilerini şımarttıkları 2030 yılına seyahat etmeyi başarmışlardı. 2030 yılına henüz çok var ancak Cornell Üniversitesi'ndeki gıda bilimcileri, sanal gerçeklik ortamında tüketilen peynirin daha lezzetli olduğunu keşfetti. Royal Caribbean kruvsziyer şirketi ise misafirlerine sanal gerçeklikte yemek deneyimi yaşatmak için teknoloji geliştirmeye çalışıyor.