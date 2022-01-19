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Tutan kehanetleri ile tanındılar... İşte 2022 yılı için Simpsons kehanetleri - Güncel Haberler

İşte 2022 için Simpsons kehanetleri

Günümüzün en çok izlenen dizilerinden olan The Simpsons olay örgüsüyle olduğu kadar kehanetleriyle de sıkça sosyal medyada yer alıyor. Dizinin yapımcıları iddiaları küçümsese de hayranları The Simpsons'ın geleceği tahmin ettiği zamanları tespit etmeye hevesli. Peki Simpsons'ın 2022 için kehanetleri neler?

19.01.2022 - 10:09 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • SANAL GERÇEKLİKTE YEMEK

    The Sun'da yer alan habere göre Simpsons dizisinde, Homer ve Marge sanal gerçeklik gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla sanal şekerleme ile kendilerini şımarttıkları 2030 yılına seyahat etmeyi başarmışlardı. 2030 yılına henüz çok var ancak Cornell Üniversitesi'ndeki gıda bilimcileri, sanal gerçeklik ortamında tüketilen peynirin daha lezzetli olduğunu keşfetti. Royal Caribbean kruvsziyer şirketi ise misafirlerine sanal gerçeklikte yemek deneyimi yaşatmak için teknoloji geliştirmeye çalışıyor.

  • MARS'I KOLONİLEŞTİRMEK

    Dizide Lisa, Mars'a gitme hayaliyle Kızıl Gezegen'e tek yönlü bir gezi için kaydoluyor. Bu da tüm ailenin aynı anda 2026 yılında gerçekleşmesi gereken geziye kaydolmasına neden oluyor. Gerçek hayatta ise Elon Musk ve SpaceX ekibinin, 2022'de Mars'a giden kargo gemileri geliştirmeye çalıştığını hatırlatalım.

  • IVANKA TRUMP BAŞKAN ADAYI

    The Simpsons'ta Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın, babasının göreve başlamasından önce veya sonra başkanlığa aday olduğunu sık sık işaret ediyor. Gerçek hayatta, Ivanka Trump, başkan olmak için gerekli şartları sağlıyor. Yani adaylığını koyması pek de şaşırtıcı olmayacaktır. 

  • ROBOTLAR DÜNYAYI ELE GEÇİRİYOR

    Simpson ailesi bir bölümde her araçta robotların bulunduğu bir eğlence parkını ziyaret ediyor. Ancak daha sonra aile kendilerini kontrol etmeyi kaybediyor ve çevrelerindeki çoğu insanı öldürüyor. Halk arasında 'yapay zekanın babası' olarak bilinen Jürgen Schmidhuber, robotların birkaç on yıl içinde dünyayı ele geçirebileceğini tahmin ediyor.

  • MÜZİKLE ZİHİN KONTROLÜ

    2001'de yayınlanan bir bölümde Bart ve arkadaşları, çocukları bilinçaltı mesajlarla besleyerek zihinleri müzik yoluyla kontrol etmeye çalışmak için Deniz Kuvvetleri'nin bir projesi olan bir grupta yer alıyor. Pek çok insan hala hip-hop müziğinin dinleyicilerin zihinlerini kontrol etmek için kullanıldığına inandığından bu fikir halihazırda gerçekleşmiş olan bir tahminler listesinde düşünülebilir.

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