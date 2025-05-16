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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig İşte 2. Lig'de 3. tura yükselen takımlar! - Futbol Haberleri

        İşte 2. Lig'de 3. tura yükselen takımlar!

        Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü turda mücadele edecek takımlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:09 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:09
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        İşte 2. Lig'de 3. tura yükselen takımlar!
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        Nesine 2. Lig'de play-off üçüncü turda mücadele edecek takımlar belli oldu.

        Çift maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda rakiplerine üstünlük kuran Altınordu ile Artı Değer Vanspor, adını üçüncü tura yazdırdı.

        2. Lig play-off ikinci tur rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

        GMG Kastamonuspor-Altınordu: 0-0 (İlk maç: 0-1)

        Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor: 0-1 (İlk maç: 2-2)

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