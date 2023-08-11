İstanbulspor, Senegalli futbolcu Ndaoyu transfer etti

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Geçtiğimiz sezon Antalyaspor da kiralık olarak forma giyen Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao, İstanbulspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservisi Al Ahli de bulunan futbolcu kulübü ile anlaşarak bedelsiz bir şekilde İstanbulspor'a katıldı. Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyen Ndao, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.