İstanbulspor, Senegalli futbolcu Ndaoyu transfer etti
Bonservisi Al Ahli de bulunan Ndao, kulübü ile anlaşarak bedelsiz bir şekilde İstanbulspor'a transfer oldu.
Giriş: 11.08.2023 - 16:55
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor da kiralık olarak forma giyen Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao, İstanbulspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bonservisi Al Ahli de bulunan futbolcu kulübü ile anlaşarak bedelsiz bir şekilde İstanbulspor'a katıldı. Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyen Ndao, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.